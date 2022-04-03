طريقة عمل الكسكسي بالدجاج في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم متميز

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سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة عمل الكسكسي بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات متوفرة لديك في المنزل، حيث أن الكسكسي من الأطباق الأساسية المشهورة في العالم العربي من قديم الأزل، كما أصبح مشهورا في العالم الغربي أيضاً، لذلك يمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة، كما يمكن تقديمه مع السمك أو الدجاج أو اللحوم مع الخضراوات، أو يتم تقديمه مع السكر أو اللبن. طريقة عمل الكسكسي بالدجاج يمكنك صنع لأفراد عائلتك أطعم كسكسي بالدجاج بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالآتي: المكونات: كيلو واحد من صدور الدجاج الخالية من العظام.

كوب من الكسكسي المجفف.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثمرة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم.

كوب إلا ربع من البصل الأحمر المفروم.

كوب ونصف من الجزر المبشور.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

كوب ونصف من مرق الدجاج.

ربع كوب من الزبيب.

نصف كوب من اللوز.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

أربعة ملاعق صغيرة من النعناع الأخضر الطازج المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الطازجة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الكزبرة الناعمة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملح.

فلفل أسود ناعم. طريقة التحضير: يتم إحضار مقلاة مناسبة غير قابلة لإلتصاق الطعام، ووضع بداخلها ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

يتم وضع الدجاج في المقلاة وإضافة كلا من الملح والفلفل وربع ملعقة صغيرة من الكزبرة والكمون والقرفة، ثم يتم خلط جميع المكونات مع الدجاج وتترك لمدة سبعة دقائق مع استمرار التقليب كل فترة حتى تمام النضج.

يتم رفع الدجاج من على النار وإزالة قطع الدجاج من المقلاة ووضعها في إناء نظيف ويتم تغطيتها حتى تحتفظ بحرارتها.

في نفس المقلاة يتم وضع زيت الزيتون ويوضع الفلفل والبصل ويتم التقليب لمدة خمسة دقائق حتى يتغير لونه.

يتم إضافة كلا من الجزر، والثوم، والكمون، والكزبرة، والكركم ويتم خلطهم جيداً ويترك لمدة دقيقة واحدة.

يتم إضافة الزبيب ومرق الدجاج، ثم يضاف الملح والفلفل ويتم تركه على النار حتى تمام الغليان.

يتم إضافة الكسكسي إلى الخليط مع التقليب المستمر، ويتم رفعه من على النار ويترك جانباً لمدة خمسة دقائق.

يتم إضافة كلا من عصير الليمون واللوز، مع الكزبرة والكمون، كما يمكن إضافة المزيد من المرق حسب الرغبة.

يتم وضعه في طبق التقديم ويقدم ساخنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكسكسي بالدجاج في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم متميز - ثقفني

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