خطوات تحضير مسقعة البطاطس في المنزل وبطريقة المطاعم تعلميها خطوة بخطوة وبطعم حكاية 

المسقعة من أهم الأكلات المصرية التي اشتهرت في مصر بشكل كبير، ثم تعارفت بعد ذلك في الكثير من البلاد العربية المختلفة، وهي عبارة عن باذنجان ويتم تحضيره مع بعض الخضروات المختلفة واللحم المفروم، ويمكن اضافة إليه البطاطس المقلية ليعطي له طعم مميز وجميل، ولذلك سوف نتعرف على طريقة إعداد المسقعة بالبطاطس اللذيذة، بخطوات بسيطة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة طريقة التحضير.

طريقة عمل مسقعة بالبطاطس

هذه الأكلة من أبسط الأكلات، كما أنه من الاكلات الاقتصادية فهي لا تحتاج مكونات عالية الثمن، كما أنها من الأكلات السريعة، لذلك قد يبحث عن طريقة تجهيزها الكثير من ربات البيوت وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

أربع حبات من الباذنجان الرومي.

أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوبين كبار من عصير الطماطم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر مقطع شرائح.

فصين من الثوم المفروم.

بصلة واحدة مقطعة شرائح.

نصف كيلو من اللحم المفروم المطبوخة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كمون.

رشة من الشطة.

كمية وفيرة من الزيت للقلي.

بعض القطرات من الزيت النباتي للتحضير.

طريقة التحضير