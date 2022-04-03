نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير مسقعة البطاطس في المنزل وبطريقة المطاعم تعلميها خطوة بخطوة وبطعم حكاية في المقال التالي
المسقعة من أهم الأكلات المصرية التي اشتهرت في مصر بشكل كبير، ثم تعارفت بعد ذلك في الكثير من البلاد العربية المختلفة، وهي عبارة عن باذنجان ويتم تحضيره مع بعض الخضروات المختلفة واللحم المفروم، ويمكن اضافة إليه البطاطس المقلية ليعطي له طعم مميز وجميل، ولذلك سوف نتعرف على طريقة إعداد المسقعة بالبطاطس اللذيذة، بخطوات بسيطة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة طريقة التحضير.
طريقة عمل مسقعة بالبطاطس
هذه الأكلة من أبسط الأكلات، كما أنه من الاكلات الاقتصادية فهي لا تحتاج مكونات عالية الثمن، كما أنها من الأكلات السريعة، لذلك قد يبحث عن طريقة تجهيزها الكثير من ربات البيوت وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- أربع حبات من الباذنجان الرومي.
- أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- كوبين كبار من عصير الطماطم.
- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر مقطع شرائح.
- فصين من الثوم المفروم.
- بصلة واحدة مقطعة شرائح.
- نصف كيلو من اللحم المفروم المطبوخة.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة كمون.
- رشة من الشطة.
- كمية وفيرة من الزيت للقلي.
- بعض القطرات من الزيت النباتي للتحضير.
طريقة التحضير
- قومي بتقشير الباذنجان جيدًا.
- ثم قومي بتقطيع الباذنجان شرائح مناسبة الحجم.
- قشري البطاطس أيضًا وقطعيها اصابع.
- قومي برش الباذنجان بالملح وتركه لمدة ساعة، وذلك حتى لا يشرب كمية زيت كبيرة عند قلية.
- ضعي مقلاة مناسبة بها زيت غويط.
- ابدائي في قلي الباذنجان، حتى يصبح ذهبي.
- قومي بقلي البطاطس أيضًا.
- ثم قومي بتحمير الفلفل.
- ضعي كل المكونات التي تم قليها في ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- بعد الانتهاء احضري وعاء آخر.
- أضيفي به قطرات من الزيت.
- أضيفي بعد ذلك البصل والثوم، قلبي جيدًا حتى يصبح ذهبي.
- أضيفي الصلصة واتركيها حتى يتم التسبيك.
- أضيفي إليها الملح، والفلفل الأسود والكمون.
- احضري صينية مناسبة.
- أضيفي بها نصف كمية الباذنجان والبطاطس والفلفل.
- ثم أضيفي فوقها اللحم المفروم، ثم أضيفي باقي الكمية من الباذنجان والفلفل والبطاطس.
- بعد رص الصينية بالشكل المطلوب أضيفي الصلصة التي تم تجهيزها.
- ادخلي المسقعة الفرن لمدة عشرة دقائق.
- يمكن إخراجها وتقديمها في اطباق وتناولها بألف هنا.
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