ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

أسمرار البشرة من أكثر المشاكل التي تضر بالجلد ويحدث الأسمرار في البشرة بسبب التعرض للشمس لفترات طويلة وبسبب استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة وتسبب ظهور التصبغات واستخدام مستحضرات التجميل لفترات طويلة ولذلك يمكن استخدام الخلطات الطبيعية على البشرة وذلك للتخلص من الأسمرار والتصبغات وأي مشكلة أخري في البشرة وهذه الخلطات لا تسبب أي مشاكل في البشرة ومن أشهر هذه الخلطات هي الخيار مع الصابون وخلال المقال سنوضح بالتفصيل كيفية استخدام هذه الخلطة على البشرة.

كيفية عمل واستخدام كريم الخيار مع الصابون في البيت بشكل صحيح وفعال

الخيار مكون طبيعي مهم جدًا للبشرة حيث أن له قدرة كبيرة على ترطيب الجلد وتغذية المسامات بشكل كبير بالعديد من الفيتامينات التي لها دور كبير في التخلص من أي تصبغات أو بقع ويحتوي على مجموعة من المواد التي لها قدرة على تقليل الألتهاب في البشرة وخاصة عند التعرض لحروق في البشرة من أشعة الشمس ويعد كريم الخيار مع الصابون من الخيارات المفيدة جدًا للبشرة والتي تعمل على تفتيحها بشكل سريع ومباشر بعد استخدامها, و يمكن استخدام الخليط كالتالي:-

يتم بشر الخيار جيدًا ويصفي الخليط للحصول على ماء الخيار.

يوضع على ماء الخيار معلقة من النشا ويضاف معها معلقة حليب بودر.

يضاف نصف صابونة مبشورة ويقلب المكونات معًا حتى يذوب الصابون وبعد ذلك يضاف معلقتين زيت جوز هند.

تقلب كل المكونات ويتم تطبيق الكريم على بشرة نظيفة ويترك خمس دقائق وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة.

كريم الصابون والحليب لتبيض البشرة في البيت كبياض الثلج

الصابون والحليب من الكريمات التي تعد سحر للبشرة حيث يساعد في تبيض أي مكان في الجسم ويساعد في ترطيب الجلد بشكل أكثر عمقًا, ويعمل على شد تجاعيد البشرة ويقلل من المسامات الموجودة في البشرة, ويساعد تقشير الجلد الخشن ويتم تحضير الخليط عن طريق وضع معلقة صابون مبشور مع ربع كوب لبن ومعلقة نشا ومعلقة جليسرين ويقلب كل ويوزع على البشرة ربع ساعة ويتم غسل البشرة.