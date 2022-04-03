نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم القهوة الرهيب لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع والتصبغات والجلد الميت في دقائق في المقال التالي

يعتبر كريم القهوة هو من احسن الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه وشد البشرة بفاعلية كبيرة، كما أيضا يلعب كريم القهوة دور مهم في علاج بعض مشكلات البشرة مثل ظهور التجاعيد وشد الترهلات وإزالة الخطوط الرفيعة من الوجه فهو له فوائد كبيرة جدا للبشرة، كما ايضا تلعب القهوة دور فعال في علاج التهابات البشرة ويمكن تحضير كريم القهوة لتبييض الوجه في المنزل بشكل سهل. طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه المقادير ملعقتين صغيرتين من القهوة المطحونة.

ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند . طريقة التحضير نأتي بوعاء صغير ونضع به ملعقتين صغيرتين من القهوة المطحونة ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من النشا الذرة ثم نضيف إليها ربع كوب من ماء الورد ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند ونخلطهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نرفع وعاء اخر على النار وتكون متوسطة ونضع بها مقدار مناسب من الماء ونتركها حتي يتم غليانه ثم نضع عليها من أعلى وعاء المكونات حتى نقوم بإعداد حمام بخار مع تقليب المكونات بشكل مستمر حتى تصبح ذات قوام كريمي.

نرفع وعاء الخلطة من على حمام البخار ونتركه لبعض الوقت حتى يتم تبريدها.

نأتي بعلبة بلاستيك فارغة ونضع بها كريم القهوة ثم نضعها في الثلاجة حتي يتم تمسكها جيدا.

نفرد كريم القهوة على البشرة ونوزعها جيدا ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتم امتصاص البشرة لها.

نغسل الوجه والبشرة من كريم القهوة باستخدام الماء الفاتر.

نتبع استخدام خلطة كريم القهوة على الأقل مرتين كل أسبوع حتى تحصل على نتيجة مذهلة. خلطة كريم القهوة ونشا المقادير ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغير من الزبادي. طريقة التحضير نخلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ونضيف عليها ملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من الزبادي ونخلطهم مع بعض جيدا حتي يصبح القوام كريمي.

نضع كريم القهوة في الثلاجة حتى يتم تتماسك الوصفة مع بعض.

نضع كريم القهوة ونشأ على البشرة وتحرص على وضعها في كل يوم صباحا ومساء.

نغسل البشرة باستخدام الماء العادي. عمر شويل - جدة معجزة كريم القهوة الرهيب لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع والتصبغات والجلد الميت في دقائق - ثقفني

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