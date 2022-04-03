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طريقة عمل الزلابية التي تعد من أهم الحلويات المصرية التي يتم صنعها في رمضان، ويمكن صنع الزلابية بالكثير من الطرق فيمكنك إضافة العسل إليها أو الشيكولاتة أو السكر، ويمكنك صنعها في المنزل بكل سهولة في دقائق معدودة كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف، وللتعرف على الطرق المختلفة لعمل الزلابية ويمكنك عمل الزلابية في المنزل بكل سهولة بالسكر. مكونات عمل الزلابية بالسكر كوبان من الدقيق الابيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

١ ملعقة كبيرة من النشا.

١ ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.١ ملعقة كبيرة من السكر.

١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الماء.

سكر بودرة التزين حسب الرغبة. طريقة عمل الزلابية بالسكر في البداية قومي بخلط المكونات الجافة الخميرة، والدقيق، والملح، والنشا، الفانيليا، والسكر ثم ضيفي الماء، وقلبي جيدًا.

ثم اتركي المكونات بعد الخلط قليلًا حتي تتخمر.

بعد ذلك قومي ببل ملعقة بالماء أو الزيت، وقطعي العجين بواسطة يديكي، والملعقة حتي تشبه الكرات، وضعيها في الزيت.

في النهاية قلبيها داخل الزيت حتي تنضج، ومن ثم رشيها بسكر البودرة، ويتم تقديمها. مكونات الزلابية بالشكولاتة يمكنك عمل الزلابية بالشكولاتة بعد إحضار المكونات التالية: كوبان من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة حجم كبير من السكر.

1 ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو. طريقة عمل الزلابية بالشوكولاته أولًا يتم خلط كافة المكونات النشا، والدقيق، والملح، والسكر، والخميرة ثم يتم إضافة الماء مع التقليب حتي تصبح العجينة سائلة لكن قوامها متماسك.

ثم غطي العجينة واتركيها قليلًا حتي تتخمر.

بعد ذلك قومي بالتقليب، واقسمي العجينة إلي قسمين.

ثم أضيفي الكاكاو الي جزء من العجينة مع إضافة بعض الماء، ويتم التقليب.

اغمسي ملعقة صغيرة في ماء او زيت، وقطعي العجين بواسطتها الي كرات، وأغليها في الزيت.

من الجدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على زلابية مقرمشة يعد قليها عدة مرات.

في النهاية ضعي على الزلابية الشربات، وصفيها. عمر شويل - جدة بطريقة مدورة ومقرمشة أعملي الزلابية "لقمة القاضي" بمقادير مظبوطة وسر نجاحها في البيت زي الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مدورة ومقرمشة أعملي الزلابية “لقمة القاضي” بمقادير مظبوطة وسر نجاحها في البيت زي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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