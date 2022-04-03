نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة القهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد وتقشير الجلد الميت والبقع نهائياً في المقال التالي
يعتبر ماسك الوجه، ويوجد به نتائج فعالة للمساعدة علي نضارة وشد البشرة، وجعل السيدة اصغر عمرًا، لأن العديد من السيدات والفتيات لديهم الكثير من المشاكل في البشرة، ويبحث الكثيرين عن حل سريع وفعال للتخلص من المشاكل الخاصة بالبشرة، ويوجد الكثير من مستحضرات التجميل في الأسواق ولكنها تحتوي علي مواد كيميائية، تضر ببشرة السيدة أو الفتاة علي المدي البعيد، لهذا السبب تفضل السيدات الكريمات والوصفات والماسكات الطبيعية حتي تتمكن في الحفاظ علي بشرة السيدات.
يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تستطيع أي سيدة تحضيره في المنزل بمكونات سهلة، ونتائجها مضمونة في شد الوجه بطرق فعالة وبسيطة.يقوم النشا بتبيض البشرة وشد التجاعيد والخطوط التي تظهر في الوجه وتنزعج بها السيدة، مع اضافة القهوة والتي تعمل علي تحفيز الدورة الدموية، وتعمل علي تجديد الخلايا الميته وتعالج بعض مشاكل البشرة، لانه يحتوي علي عناصر غذائية ومعادن مفيدة وتحتاجها البشرة.
مكونات ماسك القهوة لشد الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- قم بإحضار قرص تسيرين.
- ١ من البيض.
- قم بإحضار ماء الورد.
طريقة عمل ماسك القهوة لشد الوجه
- في البداية قم بإحضار اناء فارغ لعمل الماسك، وبعد ذلك قم بتنظيف البشرة جيدًا من المكياج أو الأتربة.
- وبعد ذلك قم بوضع كافة المكونات ثم قم بمزجهم جيدًا.
- ومن ثم استخدام قطعة من القطن ووضعها في ماء الورد ونقوم بتمريرها علي البشرة، لأن ماء الورد يساعد علي تنظيف البشرة، وترطيبها، والتخلص من الطبقة الدهنية المتواجدة في البشرة.
- قم بعد ذلك بفرد الخليط على كافة أجزاء الوجه بصورة متساوي، ثم اتركيه على بشرتك لفترة حوالي نصف ساعة، حتي يتم تجفيفه تماما ويتم امتصاصه جيدًا، وتأخذ البشرة كافة الفوائد التي توجد به.
- في النهاية قم بشطف الوجه جيدًا حتي تتمكن من التخلص من كافة الخلايا الميتة والتجاعيد.
- والان يمكن لأي سيدة أن تقوم بعمل هذه الخلطة الطبيعية لشد الوجه في المنزل، والمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وسريعة المفعول.
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