نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رجيم ولا رياضة هذه البذور الطبيعية تنسف الكرش وتفتت دهون البطن والأرداف في 3 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزن الزائد يسبب ظهور العديد من المشاكل الصحية منها أمراض القلب المختلفة ومنها أمراض الأوعية والأصابة بالسكر وعدم القدرة على أداء المهام المختلفة ولذلك يجب الحرص على التخلص من أي دهون وخاصة الكرش أو الأرداف ولكن هناك الكثير من الأشخاص لا يفضلون إتباع النظام الغذائي الخاص بالتخلص من الوزن الزائد أو إتباع أي نوع من التمارين, ويمكن استخدام العديد من الطرق الطبيعية للقضاء على الدهون الموجودة في الكرش, وخلال السطور القادمة سنوضح كيفية إزالة دهون الكرش الأرداف في الجناب بمكون طبيعي سحري.

كيفية التخلص من الدهون الموجودة في الجسم بالشيا

بذور الشيا من المكونات الطبيعية التي لها القدرة على التخلص من أي دهون في الجسم حيث أنه تحتوي على بعض المواد التي تساعد في التخلص من اي وزن زائد في الدهون, ويحفز الجسم الي تكسير أي دهون في الجسم ويقلل من تراكم الدهون في الجسم كما أنه تحتوي على نسبة من البروتين النباتي الذي يملاء المعدة والذي يستغرق وقت طويل للهضم وبالتالي الشعور لفترة طويلة بالشبع, يمكن استخدام بذور الشيا بالطريقة الأتية:-

يتم وضع معلقة من بذور الشيا ويوضع معها معلقة بذر كتان ويوضع عليهم كوب ماء ويرفع الخليط على النار ليغلي ويصفي ويوضع في كوب.

يضاف على الخليط معلقة من خل التفاح ومعلقة ليمون ويقلبان معًا.

يتم تناول هذا الخليط قبل الأكل وبعد 3 أيام سيتم نسف دهون الكرش والأرداف نهائي.

طريقة نقصان الوزن بسهولة بالشاي الأخضر

خليط الشاي الأخضر المضاف عليه ليمون من أفضل الطرق التي لها قدرة للتخلص من أي دهون حيث أنه تحتوي على نسبة من المواد المضادة للأكسدة وهي من أكثر المواد التي تزيد من قدرة الجسم على زيادة عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تكسير الدهون وخاصة الموجودة في البطن, وله العديد من الفوائد الأخري منها أنه تقلل من نسبة تعرض الجسم للخلايا السرطانية بأنواعها المختلفة, ويتم تحضير هذا المشروب بغلي كمية من الشاي الأخضر وكمية من شرائح الليمون ويتم غلي الخليط وتناوله وبعد الأكل مباشرة.