نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام على أصوله مثل الحلواني مقرمش و لذيذة مثل الجاهز في المقال التالي

طريقة عمل بلح الشام علي اصوله مقرمش ولذيذ، هناك الكثير من الحلويات الشرقية التي اشتهر بها الشعب المصري و التي يكثر تناولها في المناسبات و الاحتفالات و الأعياد، ومن حلول شهر رمضان المبارك يكثر تناول الحلويات بعد الإفطار، وهناك العديد من أصناف الحلويات المشهورة التي نقوم بتحضيرها في شهر رمضان المبارك، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال أشهر أنواع هذه الحلويات وهو بلح الشام المقرمش واللذيذ سنقدم لكم طريقة الحلواني بكل اسراره وتكاته. مقادير بلح الشام كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء.

3 بيضات

.2 ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من السكر

رشة من الملح

زيت للقلي مقادير شربات بلح الشام 2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير بلح الشام في البداية نقوم بوضع الدقيق و النشا مع بعضهم في وعاء و نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت ونقلبه مع الدقيق حتى يختفي أثره مع الدقيق.

ثم نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من السكر و رشة الملح على الدقيق ونخلطها مع المكونات الجافة.

بعد ذلك نقوم بوضع الماء على المكونات ونقلبهم مع بعضهم.

نرفع الوعاء على نار متوسطة ونقوم بتقليب المكونات حتى يمتزجا ونستمر في التقليب الجيد لمدة دقيقة حتى يمتزجا المكونات وتحصلي على عجينة متماسكة.

ثم نرفع الوعاء من على النار و نضع خليط بلح الشام في وعاء عميق و نتركه حتى يبرد تماماً.

نضرب عجينة بلح الشام بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين حتى نتأكد أن الخليط أصبح بارد.

بعد ذلك نضع حبات البيض واحدة بواحدة مع الضرب المستمر بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى تتجانس المكونات جيداً و يصبح لديك عجينة لزجة بعض الشئ.

نضيف الفانيليا على الخليط ونقلبه مع الخليط جيداً مره أخرى.

نأتي بالقمع تشكيل الكريم شانتية أو استخدام كيس الحلواني ونقوم بوضع خليط بلح الشام بداخله.

بعد ذلك نأتي بالمقص ونقوم بدهن المقص بالزيت.

نضع طاسة كبيرة على النار وبها زيت غزير بارد و نقوم بتشكيل بلح الشام أصابع القطع متساوية.

نقوم بوضع قطع بلح الشام في الزيت البارد و نتركها حتى يزيد حجمها و يصبح لون أصابع بلح الشام باللون الذهبي.

نقلبهم حتى يتم تسوية ثم نرفعها من على الزيت.

نضع بلح الشام في الشربات ثم نصفيه من الشربات جيدًا ثم نقدمها إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام على أصوله مثل الحلواني مقرمش و لذيذة مثل الجاهز - ثقفني

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