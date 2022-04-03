بطريقة الحلواني السرية أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها وأسرار نجاحها في البيت بطعم لذيذ

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مكونات عمل الكنافة بالقشطة التي من أشهر الحلويات التي يتم صنعها في شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا محملاً بالطاعات والعبادات ويأتى ومعه الخيرات، ويحب الناس فى شهر رمضان المبارك تناول أشهى الاكلات والحلويات اللذيذة بعد يوم من الصيام، ويفضل العديد من الناس تناول الأكلة الحلوة الشعبية وهي الكنافة، ولكن يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية إعدادها فى المنزل، لذلك سوف نطلعكم فى هذا المقال عن كيفية إعداد الكنافة بالقشطة اللذيذة فى المنزل بمكونات سهلة. مكونات عمل الكنافة بالقشطة نصف كيلو كنافة.

كوب كبير سمنة سايحة

شربات.

مكسرات حسب التفضيل. مقادير القشطة : كوب كبير من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من القشطة.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد، أو يمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة واستبداله بالفانيليا.

يجب استخدام مكيال واحد من الأكواب. طريقة عمل القشطة نقوم بخلط اللبن مع الدقيق والسكر والقشطة وماء الورد أو الفانيليا، نقوم بخلطهم في وعاء عميق .

بعدها نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام غليظا وعندها سيكون هذا هو المطلوب. طريقة عمل الكنافة بالقشطة نقوم بتقطيع الكنافة وتفتيتها باستخدام اليد جيداً، أو يمكن ترك خيوط الكنافة كما هى متماسكة حسب الرغبة أو التفضيل.

نقوم بتوزيع كمية السمن على الكنافة بأكملها، ونقوم بالتقليب جيداً باليد حتى نضمن وصول السمن إلى الكنافة كلها، ونقوم بتوزيع السمن بالتساوي حتى تتماسك الكنافة.

بعدها نقوم بدهن القالب أو الصينية التى سنضع فيها الكنافة بالزيت أو السمن جيداً حتى لا تحترق الكنافة من الأسفل، ثم نضع فى الصينية نصف كمية الكنافة.

بعدها نقوم بتوزيع القشطة التى قد أعددناها بالتساوي على الكنافة، ولكن لا نضع فى الحواف حتى لا تحترق .

ثم نضع فوقهم المكسرات المفضلة مثل : الزبيب، جوز الهند، البندق، اللوز، عين الجمل، وغيرهم من المكسرات .

ثم نقوم بوضع النصف الآخر من الكنافة على القشطة والمسكرات بالتساوي مع تسوية حواف الصينية بالكنافة حتى لا تحترق القشطة.

ثم نقوم بضغط الكنافة من الأعلى باستخدام اليد حتى تتساوى جيداً.

ثم نضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونخرج الصينية بعد أن تصبح الحواف حمراء اللون أو برتقالية .

ثم نضعها تحت الشواية لمدة عشر دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي من الأعلى، وبعدها تخرج الصينية ونسقيها جيداً بالشربات. عمر شويل - جدة بطريقة الحلواني السرية أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها وأسرار نجاحها في البيت بطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة الحلواني السرية أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها وأسرار نجاحها في البيت بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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