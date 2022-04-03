ألذ صينية باذنجان باللحمة أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم لذيذ وشهي

تعد صينية الباذنجان باللحمة من الوجبات الغذائية المتكاملة التي يحبها الجميع سواء كانوا اطفال او صغار، كما أن شكلها شهي جدًا تجعلك ترغب في تناولها مباشرة، ولها فوائد كثيرة لأنها تحتوي على اللحم الغني بالبروتين، وهذه الصينية من الصواني التي يمكنك إعدادها بسهولة بدون الكثير من التكاليف، وفي وقت قصير، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك عملها بدون لحم فهي تحتوي على الباذنجان اللذيذ الذي لها أهمية كبيرة في مد الجسم بالحديد الهام لصحة الجسم، وتتمني كل سيدة أن تجعل سفرتها مميزة، وجذابة، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الصينية التي يمكنك وضعها على سفرتك لتبدو تشهي.

مكونات صينيه الباذنجان باللحمة

٣ قطع من حباب الباذنجان متوسط الحجم.

٢/١ كيلو من اللحمة المفرومة.

١ ملعقة من الملح والفلفل الاسود.

كوب من عصير الطماطم.

٢ من حبات الطماطم وتكون متوسطة الحجم.

٢ حبات من البصل صغيرة الحجم.

١ ملعقة من بهارات اللحمة.

٥ ملاعق من زيت الزيتون وتكون كبيرة.

٢ حبات من الفلفل الاخضر.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة