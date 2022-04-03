نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ صينية باذنجان باللحمة أعملي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم لذيذ وشهي في المقال التالي
تعد صينية الباذنجان باللحمة من الوجبات الغذائية المتكاملة التي يحبها الجميع سواء كانوا اطفال او صغار، كما أن شكلها شهي جدًا تجعلك ترغب في تناولها مباشرة، ولها فوائد كثيرة لأنها تحتوي على اللحم الغني بالبروتين، وهذه الصينية من الصواني التي يمكنك إعدادها بسهولة بدون الكثير من التكاليف، وفي وقت قصير، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك عملها بدون لحم فهي تحتوي على الباذنجان اللذيذ الذي لها أهمية كبيرة في مد الجسم بالحديد الهام لصحة الجسم، وتتمني كل سيدة أن تجعل سفرتها مميزة، وجذابة، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الصينية التي يمكنك وضعها على سفرتك لتبدو تشهي.
مكونات صينيه الباذنجان باللحمة
- ٣ قطع من حباب الباذنجان متوسط الحجم.
- ٢/١ كيلو من اللحمة المفرومة.
- ١ ملعقة من الملح والفلفل الاسود.
- كوب من عصير الطماطم.
- ٢ من حبات الطماطم وتكون متوسطة الحجم.
- ٢ حبات من البصل صغيرة الحجم.
- ١ ملعقة من بهارات اللحمة.
- ٥ ملاعق من زيت الزيتون وتكون كبيرة.
- ٢ حبات من الفلفل الاخضر.
طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة
- أولًا عليك احضار اللحمة المفرومة، وبعد ذلك قومي بإحضار طاسة كبيرة الحجم، وضعي بها زيت الزيتون، ومن ثم ضعي اللحمة و٢ من حبات البصل المقطع لقطع صغيرة، وقومي بمزج اللحمة المفرومة مع البصل.
- وبعد ذلك قومي بإضافة الفلفل الاخضر، وقومي بالتقليب جيدًا وثم قومي بإضافة بهارات اللحمة، والملح والفلفل الأسود.
- ومن ثم قومي بقطع حبات الباذنجان قطع علي شكل مكعبات وضعيها في طاسة كبيرة وعميقة، وقومي بوضع زيت الزيتون لقيت الباذنجان، وبعد ذلك ضعي الباذنجان واللحمة المفرومة والخضروات مع عصير الطماطم في صينية.
- وبعد ذلك اتركي الصينية علي النار حتي يصبح قوام الصينية كثيف، لتتمكن من الحصول على طعم لذيذ ورائع، بعد امتزاج اللحم مع الباذنجان.
- ومن ثم قومي برفع الصينية من النار بعد التأكد من نضجها، وبعد ذلك قومي بوضعها في الطبق للتقديم واجلبي الارز أو العيش، ويجب تقديمه ساخن ليصبح ذات طعام جميل ورائع وشهي.
- أخيرًا بهذه الطريقة فقد قومتي بعمل صينية الباذنجان باللحمة بأبسط المكونات وذات طعم رائع و مميز.
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