اتحداكي ان لم يبيض جسمك ويزيل الجلد الميت بخلطة منزلية سحرية هتخليكي عروسة

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طريقة تبييض وتقشير الجسم كله في المنزل بكل سهولة مع إزالة كافة البقع الداكنة، والسوداء بصورة طبيعة، وفي دقائق معدودة من أهم الأشياء التي تبحث عنها السيدات حيث أن الجلد هو المؤشر الرئيسي لصحة الجسم، وتراكم الطبقات البكتيرية عليه، والجراثيم تسبب المظهر السيء للسيدات لذلك تجدهم يبحثون عن الطريقة الصحيحة للتخلص من هذه الطبقة، وتفسيرها بصورة طبيعية، وهذه الطريقة تساهم في تكوين طبقة جديدة مع تنشيط الدورة الدموية، ويمكنك تبيض وتقشير الجسم كله باستخدام الخلطات الطبيعية في المنزل بكل بسهولة، ومن هذه الوصفات (خلطة الليمون والعسل، وخلطة الأَفوكادو والشوفان). مكونات خلطة الليمون والعسل لتبييض الجسم ١ ليمونة متوسطة الحجم.

٢ ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

١ ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

١ ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الخشن.

ليفة نظيفة. طريقة عمل خلطة الليمون والعسل لتبييض الجسم في البداية يتم عصر الليمونة، ونضعها في طبق صغير الحجم، ونضيف عليه ٢ ملعقة من العسل، وزيت الزيتون، والسكر مع خلطهم معًا جيدًا.

ثم قومي باستخدام الليفة النظيفة، وافركي جسمك كله، وهو ناشف تمامًا، وذلك من أجل التخلص بصورة نهائية من الطبقة الميتة من الجلد التي تتواجد في القدمين أو اليدين.

بعد ذلك قومي بفرد الوصفة السابق ذكرها على جسمك بالكامل مع استخدام الليفة مع عمل حركات دائرية، من الاسفل إلى الأعلى لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.

ثم دلكي كل من الوجه، والرقبة بواسطة أصابع اليد مع تجنب الاقتراب من العين.

لكي تستطيعي إزالة الجلد الميت من القدمين يجب عليكي أن تستخدمي الحجر الخفاف.

في النهاية قومي بغسل جسمك بالماء الفاتر أولًا ثم استخدمي الماء البارد، وللحصول على نتائج ممتازة كرري هذه الوصفة كل اسبوعين على الأقل. مكونات خلطة الأَفوكادو والشوفان ٢ ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان.

١ ملعقة ونصف من الافوكادو.

١ ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي. طريقة تحضير خلطة الأفوكادو والشوفان في البداية قومي بوضع جميع كافة المكونات السابق ذكرها في طبق صغير، واخلطيهم جيدًا حتي تمام التجانس.

ثم قومي بفرد الخلطة على الجسم كله، والوجه، ودلكي بصورة رقيقة بواسطة أصابع اليد.

في النهاية قومي بغسل الخلطة بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة اتحداكي ان لم يبيض جسمك ويزيل الجلد الميت بخلطة منزلية سحرية هتخليكي عروسة - ثقفني

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