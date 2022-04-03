نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الزيوت السحرية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله مثل الحرير من أول دهنة في المقال التالي
تنعيم الشعر الخشن بسرعة من أهم الأمور التي ترغب شريحة كبيرة من الفتيات في الحصول عليها، ولذلك تجدهم يبحثون عن اسهل الطرق، وأسرعها للحصول علي شعر جميل، وناعم، وذلك لأنه الشعر الناعم يعطي للفتيات الثقة في النفس، والمظهر الجذاب كما يتمكن من تصفيف شعرهم بعدد كبير من التسريحات حيث أن الشعر الخشن له الكثير من المشكلات التي تواجهها الفتيات عند تصفيف شعورهن.
وذلك قد يسبب لهن الاحراج، وبسبب خطورة المواد الكيماوية على الشعر تجد الفتيات يبحثن عن طريقة طبيعية لتنعيم الشعر في وقت قصير بدلًا من السيشوار، والمكواة اللذان قد يتسبب استخدامهم بكثرة ضرر كبير في الشعر مع الاستخدام المتكرر، ويزداد تقصفه، وتساقطه، وللتعرف على طريقة التنعيم تابع المقال، ترغب الكثيرات في الحصول على شعر ناعم بطريقة طبيعة، وللحصول على النتائج المبهرة يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر الخشن بسرعة.
مكونات خلطة تنعيم الشعر الخشن
- ٥ ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ١ ملعقة كبيرة من زيت الوز الحلو.
- ٢ ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ١ ملعقة من زيت اللافندر العطري.
طريقة عمل خلطة تنعيم الشعر الخشن
- في البداية يجب أن تقومي بتمشيط شعرك بواسطة مشط مصنوع من الخشب، وقسميه الي نصفين.
- بعد ذلك احضري طبق، وضعي به كل من الفازلين، وزيت الخروع، زيت الزيتون، وزيت اللوز الحلو، وزيت اللافندر العطري.
- ثم قومي بخلطي الزيوت السابق ذكرها معًا مع التقليب الجيد.
- بعد أن تجدي الخليط قد تجانس جيدًا قومي بتوزيعه على فروة رأسك مع التدليك الجيد للفروة بداية من الجذور، وحتي أطراف الشعر.
- كرري هذه الوصفة كل يوم قبل الذهاب إلى النوم لتحصلي على نتيجة مذهلة لمدة عشرة أيام.
- في النهاية سوف تلاحظين اختلاف كبير قبل استخدام هذه الخلطة، وبعد استخدامها على شعرك، وسيصبح شعرك مثل الحرير الطبيعي بوصفة في غاية السهولة، ولا تحتاج للكثير من المجهود أو الأموال، وبدون إضاعة الوقت في استخدام المنتجات الضارة التي قد تؤثر على شعرك بصورة كبيرة.
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