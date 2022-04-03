نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة على الحليب هي سر الزبادي البلدي المتماسك بدون فرن ولا ماكينة أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
الزبادي من الأكلات الخفيفة والتي يتم استخدامها بكثرة في شهر رمضان وخاصة في السحور وذلك لأنه يقلل من الشعور بالعطش, ولذلك أزدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة عمل الزبادي في البيت بحيث يكون ناجح مثل الزبادي الجاهز, وهناك العديد من الطرق ولكنها قد تحتاج الي استخدام الأداة الخاصة بعمل الزبادي أو استخدام مكونات معقدة ولذلك سنوضح في السطور التالية أفضل طريقة سهلة لعمل الزبادي البيتي المتماسك وأهم الخطوات التي تساعد في نجاح الوصفة.
مقادير إعداد الزبادي في البيت
مكونات الزبادي سهلة وتوجد في البيت ولا يحتاج الي استخدام اي مكون للمساعدة في التماسك وهي كالتالي:-
- كيلو حليب.
- علبة زبادي بلدي.
- معلقتين حليب مجفف.
- رشة ملح.
ما هي الطريقة الصحيحة لعمل الزبادي البيتي مثل الزبادي الجاهز
الزبادي عبارة عن مكون يتم أشتقاقه من الحليب ويحتوي على العديد من المواد المغذية للجسم حيث أن محتواه من الكالسيوم عالي جدًا وبالتالي فهو يساهم في التخلص من هشاشة العظام ويقلل من التعرض للكسور, ويحتوي على مواد تساعد في تحسين عملية الهضم بسبب احتوائه على نوع من البكتيريا التي تساعد في زيادة نمو البكتيريا المسئولة عن عملية الهضم, ويمكن استخدام الزبادي كبديل عن استخدام اللبن للأشخاص الذين يعانون من حساسية للحليب, ويمكن تحضير الزبادي في البيت لضمان عدم احتوائه على مواد حافظة بالخطوات التالية:-
- يتم استخدام كيلو من الحليب ويجب ألأ يكون منزوع الدسم ويوضع على النار حتى يغلي وبعد ذلك يتم تركه حتى يبرد قليلا.
- يوضع عليه كوب من الزبادي ويوضع كمية من الحليب المجفف ويقلب كل منهم معًا ويتم خلط المكونات في الخلاط وتصفيه الخلاط.
- يتم وضع الخليط في أكواب ويوضع الخليط في صينية بها كمية من الماء وبعد ذلك يتم لف الخليط في ورق ألومينوم.
- يوضع الزبادي في الفرن بعد تسخينه لدرجة حرارة 180 ويتم تركه لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك يتم إطفاء الفرن ويترك الزبادي داخل الفرن لمدة ليلة كاملة وبعد ذلك يوضع في الثلاجة حتى يتماسك تمامًا ويتم استخدام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة على الحليب هي سر الزبادي البلدي المتماسك بدون فرن ولا ماكينة أحلي مليون مرة من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.