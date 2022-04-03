ملعقة واحدة على الحليب هي سر الزبادي البلدي المتماسك بدون فرن ولا ماكينة أحلي مليون مرة من المحلات

الزبادي من الأكلات الخفيفة والتي يتم استخدامها بكثرة في شهر رمضان وخاصة في السحور وذلك لأنه يقلل من الشعور بالعطش, ولذلك أزدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة عمل الزبادي في البيت بحيث يكون ناجح مثل الزبادي الجاهز, وهناك العديد من الطرق ولكنها قد تحتاج الي استخدام الأداة الخاصة بعمل الزبادي أو استخدام مكونات معقدة ولذلك سنوضح في السطور التالية أفضل طريقة سهلة لعمل الزبادي البيتي المتماسك وأهم الخطوات التي تساعد في نجاح الوصفة.

مقادير إعداد الزبادي في البيت

مكونات الزبادي سهلة وتوجد في البيت ولا يحتاج الي استخدام اي مكون للمساعدة في التماسك وهي كالتالي:-

كيلو حليب.

علبة زبادي بلدي.

معلقتين حليب مجفف.

رشة ملح.

ما هي الطريقة الصحيحة لعمل الزبادي البيتي مثل الزبادي الجاهز

الزبادي عبارة عن مكون يتم أشتقاقه من الحليب ويحتوي على العديد من المواد المغذية للجسم حيث أن محتواه من الكالسيوم عالي جدًا وبالتالي فهو يساهم في التخلص من هشاشة العظام ويقلل من التعرض للكسور, ويحتوي على مواد تساعد في تحسين عملية الهضم بسبب احتوائه على نوع من البكتيريا التي تساعد في زيادة نمو البكتيريا المسئولة عن عملية الهضم, ويمكن استخدام الزبادي كبديل عن استخدام اللبن للأشخاص الذين يعانون من حساسية للحليب, ويمكن تحضير الزبادي في البيت لضمان عدم احتوائه على مواد حافظة بالخطوات التالية:-