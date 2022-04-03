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من المعروف أن السمبوسة باللحمة المفرومة تعرف بأنها من أشهى أطباق المقبلات التي يمكن تحضيرها على المائدة، بالأخص المحشية باللحم المفروم، حيث أنها من اشهي الأكلات التي يحبونها الكبار، والصغار سوف نتعرف على طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة مع المكونات اللازمة لتحضيرها خلال هذا المقال، فيمكن تحضيرها بدون تكلفة وبكل سهولة عبر إتباع الخطوات التالية. مكونات عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة باللحمة المفرومة بسيطة للغاية، ومكونات العجينة جاءت كالتالي: أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب وربع من المياه الدافئة.

قليل من النشا، وذلك لفرد العجين.

ملعقة صغيرة من الملح. مقادير عمل اللحمة المفرومة نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة.

حبة بصلة صغيرة الحجم.

حبة جزر متوسطة الحجم، ومقطعة إلى قطع صغيرة الحجم.

بازلاء خضراء.

بهارات، مع ملح، وفلفل اسود.

زيت نباتي للقلي. طريقة تحضير عجينة السمبوسة يتم تقليب العجينة حتى الحصول على عجين متماسك إلى حد ما.

ثم بعد ذلك تترك العجينة جانبًا لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بفرد العجينة باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالنشا حتى الحصول على سمك أقل من ١سم.

بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى مستطيلات متساوية الحجم. طريقة تحضير الحشوة تقطع البصلة الي قطع صغيرة الحجم ثم توضع بقليل من الزيت النباتي، ويتم تقليبها الى أن يذبل البصل، ونحصل على اللون الذهبي.

بعد ذلك يتم اضافة اللحمة المفرومة إلى ما سبق، مع التقليب جيدًا، ثم يضاف كل من المكونات الاتية

الجزر المقطع.

البازلاء.

البهارات.

الفلفل الأسود، والملح.

بعدها يتم التقليب على نار هادئة حتى تمام النضج.

توضع الحشوة في صينية ثم تترك جانبًا إلى أن تبرد.

بعد ذلك يتم تحضير قطع العجينة، ويتم تحضير الحشوة بمنتصفها.

ثم يتم تغليفها جيدًا إلى أن يتم الانتهاء من الكمية.

توضع قطع السمبوسة بالزيت النباتي، ثم يتم تقليبها على جميع النواحي حتى الحصول على اللون الذهبي.

بعد ذلك توضع قطع السمبوسة على ورق لمى يمتص الزيت الزائد.

ثم تقدم، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة بطريقة مقرمشة وبطعم لذيذ وشهي - ثقفني

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