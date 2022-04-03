بطريقة صحية أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت بطعم لذيذ

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أن طريقة قلي السمبوسة بدون ما يشرب زيت هي من الطرق البسيطة، والتي يحبها العديد من الأشخاص ولكن الأفراد الذين يريدون اتباع نظام رجيم لانقاص الوزن يجب أن يتجنبوها قدر المستطاع للحفاظ علي وزنهم لأنها تشرب كمية كبيرة من الزيت، وللتعرف علي طريقة قلي السمبوسة بدون ما يشرب زيت، وهي من اشهي الأكلات لدي الجميع. كيفية قلي السمبوسة بدون ما يشرب زيت أولًا قم بخلط الدقيق مع كمية كافية من الماء، حتي يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك قم بحشو اوراق السمبوسة وثم قم بلفها جيدًا بالطريقة التي تريدها.

ومن ثم وضعها في كوب الحليب وبعد ذلك وضعها في الزيت المغلي وبعد مرور دقيقتين ستشاهد أنها لم تشرب زيت كثيرّا.

أيضًا يمكن وضع السمبوسة في الفرن لفترة دقيقتين. مكونات عمل عجينة السمبوسة نصف كيلو من اللحم المفروم.

قطعة بصل مفروم.

فصين ثوم مفروم.

١ ملعقة كمون وكزبرة ناشفه و زنجبيل.

قطعة من البطاطس المقطعة.

نصف كوب بازلاء.

زيت نباتي.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤/١ كوب زيت.

٧ ملاعق من الماء. طريقة تحضير العجينة يتم مزج الدقيق والملح في اناء ثم وضع الزيت ووضع القليل من الماء حتى تصبح عجينه لينه بعد ذلك يتم وضعها على سطح يتواجد به دقيق ويتم عجنها لمده ١٠ دقائق ثم قم وضع العجين في اناء وتترك لمده 30 دقيقة حتى ترتاح.

بعد ذلك قم بتجهيز اناء ونضع فيه الزيت والبصل والثوم ونقوم بالتقليب المكونات ثم وضع البطاطس والزنجبيل والكمون والكزبرة تقلب المكونات ثم قومي بوضع العجينة ثم يتم فرد العجين ويتم تقسيمها علي شكل دائرة

وتقسيمها إلى جزئيين واضافة ملعقة من الحشو داخل كل جزء ثم اقفلها بالصورة المفضلة لك ويتم وضعها في زيت كثير حتى يصبح لونها ذهبي. مكونات السمبوسة بالجبنة احضر كمية من السمبوسة.

قم بإحضار الجبن الشيدر المبشور.

قطع من الفلفل الأحمر أو الاخضر.

كمية متوسطة من الزيتون المحلي. طريقة التحضير في البداية قومي بإحضار طبق جميع المكونات السابق ذكرها مع التقليب.

احضري السمبوسة وضعي جزء من الحشو بها، وتلقيها على شكل مثلث.

بعد ذلك قومي بإغلاق الأطراف جيدًا عن طريق وضع البيض المخفوق.

في النهاية حمري السمبوسة في الزيت للحصول على اللون المناسب. عمر شويل - جدة بطريقة صحية أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت بطعم لذيذ - ثقفني

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