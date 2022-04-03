لو عندك زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة

لقمة القاضي واحدة من الوصفات الرمضانية الأهم والأكثر طلبا ومن السهل مزج كل المكونات الآتية لعملها، ومن خلال متابعة الخطوات القادمة، والتي نتعرف عليها فيما يلي سيكون من السهل بدء عمل حلوى لقمة القاضي المتميزة، والتي لها العديد من الطرق، ولكن تلك الطريقة بالخطوات القدمة هي الأفضل والأكثر نجاحا لعمل تلك النوعية من الحلوى المثالية سريعة التحضير والتي تبحث عن طريقتها كل ربة بيت حيث أن أفضل قوام لها هو المقرمش من الخارج والطري من الداخل والطريقة نذكرها بالتفصيل فيما يلي.

مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة

لقمة القاضي تعد من بين أهم أصناف الحلويات التي لا غنى عن تحضيرها في رمضان، فهي من الوصفات المحبوبة سواء للكبار أو الصغار والتي من السهل عملها في البيت، وجميع المكونات متوفرة ومتاحة، وأهمها ما نذكره على هذا النحو الآتي، من الممكن أن يتم عمل الزلابية بالاستعانة بتلك المكونات القادمة:

كوبان من الدقيق المنخول

كوب من الماء ويكون فاتر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة من السكر.

زيت غزير.

شربات ثقيل.

طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة والهشة