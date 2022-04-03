نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة في المقال التالي
لقمة القاضي واحدة من الوصفات الرمضانية الأهم والأكثر طلبا ومن السهل مزج كل المكونات الآتية لعملها، ومن خلال متابعة الخطوات القادمة، والتي نتعرف عليها فيما يلي سيكون من السهل بدء عمل حلوى لقمة القاضي المتميزة، والتي لها العديد من الطرق، ولكن تلك الطريقة بالخطوات القدمة هي الأفضل والأكثر نجاحا لعمل تلك النوعية من الحلوى المثالية سريعة التحضير والتي تبحث عن طريقتها كل ربة بيت حيث أن أفضل قوام لها هو المقرمش من الخارج والطري من الداخل والطريقة نذكرها بالتفصيل فيما يلي.
مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة
لقمة القاضي تعد من بين أهم أصناف الحلويات التي لا غنى عن تحضيرها في رمضان، فهي من الوصفات المحبوبة سواء للكبار أو الصغار والتي من السهل عملها في البيت، وجميع المكونات متوفرة ومتاحة، وأهمها ما نذكره على هذا النحو الآتي، من الممكن أن يتم عمل الزلابية بالاستعانة بتلك المكونات القادمة:
- كوبان من الدقيق المنخول
- كوب من الماء ويكون فاتر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة من الملح.
- ملعقة من السكر.
- زيت غزير.
- شربات ثقيل.
طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة والهشة
- استعمال وعاء ملائم وجاف لبدء تحضير عجينة لقمة القاضي.
- نضع الخميرة مع القليل من الماء والدقيق لعمل اختبار الخميرة.
- بعد ذلك سيكون من السهل بعد التأكد من مدى نشاط الخميرة أن يتم التقليب لكل المكونات.
الخليط يكون جاهز على التشكيل.
- من الممكن أن يكون تشكيل لقمة القاضي من خلال استعمال ملعقة صغيرة وهي التي تساعد في عمل كرات من الزلابية أو لقمة القاضي بالحجم المطلوب.
- ضرورة استعمال الزيت الغزير الساخن لتحمير لقمة القاضي.
- بعد الانتهاء من خطوة لتحمير والتسوية للقمة القاضي يتم وضعها في الطبق الملائم فوق مناديل المطبخ للتخلص تماما من أي زيوت.
استعمال من كوب لكوب ونصف من الشربات الثقيل على حلوى لقمة القاضي.
- تعتبر تلك الطريقة من أسهل الطرق لتحضير الوصفة الأساسية من لقمة القاضي ومن الممكن استبدال الشربات بالسكر البودرة أو من خلال استعمال القليل من النوتيلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك زجاجة فارغة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.