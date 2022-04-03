كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن اقوي كيراتين للشعر المجعد وعلاج الهيشان خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من الوصفات الممتازة والتي من خلالها من الممكن أن يكون هناك فرد طبيعي للشعر ومن دون أي كيماويات وهي أهم مميزات وصفة البانثينول الطبيعية المتميزة، والتي تعد من الوصفات سهلة الإعداد إذا ما توفرت كل المكونات الأساسية التي تؤدي لعمل تركيبة معالجة للكثير من العيوب التي قد تعتري نسيج الشعر وفروة الرأس، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية لتلك التركيبة مع توضيح أهم الخطوات الأساسية للتحضير.

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

ترغب العديد من السيدات في أن تتخلصن من خشونة الشعر، ومن الممكن أن تستعمل لذلك مكونات كلها طبيعية وآمنة الاستخدام على خصل الشعر، ومن دون أن تكون هناك مدعاة لاستعمال أي مكونات فرد غير طبيعية قد تؤدي لحرق الشعر، ومن خلال الاستعانة بمكون كريم البانثينول حيث يعمل على التعزيز لمستوى نعومة الشعر من الممكن الخلط ما بينه وبين المكونات الآتية، من الممكن لعمل خليط البانثينول لفرد الشعر أن يتم اتباع استعمال مكونات بسيطة من المهم أن يتم إدخالها لعمل كيراتين البانثينول المتميز وأهم تلك المكونات ما يلي:

ملعقة من مستحضر البانثينول المرطب.

ملعقتان من مكون جل صبار.

زيت زيتون.

زيت لوز.

ملعقة من النشا.

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

من الممكن أن تتبعي كل الخطوات القادمة لتحضير الخليط: