سر مذهل في طريقة صبغ الشعر وجعله باللون الذهبي بمكونات من بيتك نتيجتها جبارة

صبغ الشعر باللون الذهبي، تبحث كل امرأة عن تغيير جذري في طلتها كل فترة، وإعطائها جاذبية وجمالًا متجدد، والشعر يعد من أهم العوامل المساهمة في لوك السيدات، سواء المحجبات أو غير المحجبات، والذي يضفي بريقًا لحيوية المرأة ويعطيها طلة رائعة، ومن بين اهم الوان الشعر التي تجدد من حياة شعر المرأة هو اللون الذهبي، حيث تهرول كل سيدة وراء درجة هذا اللون بالأخص، فهو يليق على كل أنواع البشرة، وبالاخص صاحبات البشرة البيضاء، ولكن تخاف كل امرأة من استخدمها للصبغات التجارية المنتشرة، لعدم فاعليتها وإضرارها بالشعر، ولذلك تذهب للصالون الذي يتطلب أموالًا طائلة، ولكن لا تقلقي، سوف نقدم لك اليوم وصفات طبيعية للحصول على صبغة الشعر باللون الذهبي.

صبغ الشعر باللون الذهبي

الكثير لا يعرف قيمة الكركم الجمالية، التي تغذي الشعر والبشرة، ومن ضمن خواصه هي صبغ الشعر باللون الذهبي، لأنه يحتوى على استخلاص للون الأصفر الطبيعي، وسوف نقدم لكي مكونات وصفة طبيعية لصبغ الشعر:

المكونات

ربع فنجان كبير من زيت الزيتون

٤ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم

فرشاة صبغة

طريقة التحضير

نخلط مسحوق الكركم مع الزيت، ونفركهم جيدًا، حتى يصبحون متمسكين مثل العجين.

بعد تقسيم الشعر، نستخدم فرشاة الصبغة لوضع المزيج عليه، ونتركه لمدة ساعتين.

لا تنسى استخدام القفازات لكي لا يصبغ الكركم يديك باللون الأصفر.

اغسلي الشعر جيدًا مرة واثنين، باستخدام الشامبو، ثم كرري هذه العملية مرة كل أسبوعين للحصول على أفضل نتيجة.

وصفة العسل لصبغ الشعر باللون الذهبي

تعتبر الوصفات القديمة هي الأكثر فاعلية، والتي ورثناها عن أجدادنا، في مجال التجميل، ومن ضمن هذه الوصفات السحرية في وصفة العسل لصبغ الشعر الذهبي، والتي سوف نقدم مكوناتها:

المكونات

ربع كوب من خل التفاح.

ربع فنجان من زيت جوز الهند الخام.

٣ملاعق كبيرة من عسل النحل.

منشفة دافئة.

طريقة التحضير