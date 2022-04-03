طريقة عمل الزبادي البيتي بالفراولة بمكوناتها بسيطة في المنزل

يعد الزبادي بالفراولة من منتجات الألبان الأكثر طلباً، والزبادي أيضا من الوصفات الضرورية للإنسان، كما أن الزبادي يعد أساسي لغذاء الأطفال والكبار، والزبادي من أحد مشتقات ومنتجات الألبان الغنية أيضاً بالبروتينات والفسفور والحديد التى يحتاجها الجسم، لاحتوائه على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض،‏ حيث يتم تناوله الزبادي في السحور في شهر رمضان المبارك، لأنه يساعد على ترطيب الجسم ومد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية عالية، ولذلك لاحتوائه على عناصر غذائية كالكالسيوم المفيد للعظام، بالإضافة إلى فوائد الزبادي للصحه بشكل عام، ولهذا فيجب تناول الزبادي بكثرة أو بشكل مستمر شهر رمضان بعد فترة السحور، لأنه يعمل على تحمل العطش والجوع أيضاً في فترة الصيام، ويعد الزبادي من أهم وأشهى الوصفات التي توجد على سفرة سحور رمضان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزبادي بالفراولة في المنزل بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الزبادي بالفراولة

المكونات:

نصف كيلو جرام من اللبن الطازج ومغلي .

نصف كيلو جرام من الفراولة الطازج

ربع كوب من السكر .

عدد أربع ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي .

نصف ملعقة من عصير الليمون .

طريقة التحضير :