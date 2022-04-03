نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي البيتي بالفراولة بمكوناتها بسيطة في المنزل في المقال التالي
يعد الزبادي بالفراولة من منتجات الألبان الأكثر طلباً، والزبادي أيضا من الوصفات الضرورية للإنسان، كما أن الزبادي يعد أساسي لغذاء الأطفال والكبار، والزبادي من أحد مشتقات ومنتجات الألبان الغنية أيضاً بالبروتينات والفسفور والحديد التى يحتاجها الجسم، لاحتوائه على البكتيريا النافعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض، حيث يتم تناوله الزبادي في السحور في شهر رمضان المبارك، لأنه يساعد على ترطيب الجسم ومد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية عالية، ولذلك لاحتوائه على عناصر غذائية كالكالسيوم المفيد للعظام، بالإضافة إلى فوائد الزبادي للصحه بشكل عام، ولهذا فيجب تناول الزبادي بكثرة أو بشكل مستمر شهر رمضان بعد فترة السحور، لأنه يعمل على تحمل العطش والجوع أيضاً في فترة الصيام، ويعد الزبادي من أهم وأشهى الوصفات التي توجد على سفرة سحور رمضان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الزبادي بالفراولة في المنزل بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الزبادي بالفراولة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من اللبن الطازج ومغلي.
- نصف كيلو جرام من الفراولة الطازج
- ربع كوب من السكر.
- عدد أربع ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بغسل الفراولة جيداً بالماء ثم قطعيها إلى قطع صغيرة ثم ضيفي إليه ربع كوب من السكر ثم يتم وضع المزيج على نار هادئة حتى نتخلص من السوائل وبعد ذلك نضيف نصف ملعقة من عصير الليمون ثم بعد ذلك يتم رفع المزيج من على النار ونترك جانباً.
- الخطوة الثانية قومى بغلى اللبن ونستمر في التقليب ثم بعد ذلك ضعيه فى الثلاجة لمدة يوم كاملة ثم بعد ذلك قومي بنزع القشطة عن اللبن ثم قومى بعد ذلك بغليه اللبن مرة اخرى وبعد ذلك اتركيه حتى يبرد قليلاً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار الخلاط الكهربائى ثم ضعي في وعاء الخلاط أربع ملاعق كبيرة من الزبادى البلدي مع كوب من الحليب الدافئ ثم بعد ذلك اخلطيهم جيداً معا ثم بعد ذلك ضيفى الخليط السابق مع باقى كمية اللبن الدافئ الموجودة وقلبى المزيج جيداً حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار أكواب صغيرة أو أطباق مخصصة للزبادي أو الطواجن الفخارية الصغيرة، وقومى بعد ذلك بسكب ملعقة من الفراولة والزبادي ثم خليط اللبن بالزبادى في أكواب الصغيرة ثم قومى بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة أكثر من المتوسطة بعد ذلك قومي بوضع الأكواب فيه الفرن.
- الخطوة الرابعة اتركى الزبادى في الفرن لمدة أربع ساعات تقريباً حتى يتماسك الزبادي ويتم النضج تماماً ثم بعد ذلك قومي بإخراج الزبادى من الفرن بعد أن يتم النضج تماماً واتركي الزبادي بعد ذلك حتى يهدأ قليلًا وغطية ثم احفظي الزبادي في الثلاجة خمس ساعات وبعد ذلك يكون الزبادي جاهز للتقديم في وقت السحور.
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