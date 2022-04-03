طريقة عمل مربي الفراولة في البيت بخطوات بسيطة

مربى الفراولة تعد من أحد أنواع المربى الشهية والتى تمتلك طعم لا يقاوم، فهي من الأطعمة التي يكثر تناولها عند الأطفال، كما أنها تعمل على مد الجسم بالعناصر العذائية المفيدة التي يحتاجها، كما يتم صنعها في الربيع لأن الفراولة تكون متوفر بكثرة، وحيث أن المربي تعد من أحد المواد الغذائية التي تتكون من الفاكهة الغذائيه التى تحتوي على أنواع عديدة، وحيث تحتوي المربى على العديد من الفوائد الغذائية فهي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم، كما أنه تعمل على تزود الجسم بالنشاط والحيوية لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، كما تتعدد أصناف المربى مثل مربى التين ومربى الفراولة ومربى المشمش ومربى التوت، كما أن طريقة تحضير مربى الفراولة في البيت ليست صعبة جداً، وسوف نعرض لكم الآن ‏طريقة عمل مربي الفراولة بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مربي الفراولة

المكونات:

كيلو جرام من الفراولة الطازجة .

كيلو جرام من السكر الأبيض .

كوب من عصير الفراولة .

كوب من عصير الليمون .

أثنين كوب من الماء .

ذرة من القرفة .

طريقة التحضير :