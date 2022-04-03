نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مربي الفراولة في البيت بخطوات بسيطة في المقال التالي
مربى الفراولة تعد من أحد أنواع المربى الشهية والتى تمتلك طعم لا يقاوم، فهي من الأطعمة التي يكثر تناولها عند الأطفال، كما أنها تعمل على مد الجسم بالعناصر العذائية المفيدة التي يحتاجها، كما يتم صنعها في الربيع لأن الفراولة تكون متوفر بكثرة، وحيث أن المربي تعد من أحد المواد الغذائية التي تتكون من الفاكهة الغذائيه التى تحتوي على أنواع عديدة، وحيث تحتوي المربى على العديد من الفوائد الغذائية فهي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم، كما أنه تعمل على تزود الجسم بالنشاط والحيوية لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، كما تتعدد أصناف المربى مثل مربى التين ومربى الفراولة ومربى المشمش ومربى التوت، كما أن طريقة تحضير مربى الفراولة في البيت ليست صعبة جداً، وسوف نعرض لكم الآن طريقة عمل مربي الفراولة بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل مربي الفراولة
المكونات:
- كيلو جرام من الفراولة الطازجة.
- كيلو جرام من السكر الأبيض.
- كوب من عصير الفراولة.
- كوب من عصير الليمون.
- أثنين كوب من الماء.
- ذرة من القرفة.
طريقة التحضير:
- أولاً قومي بتقشير الفراولة ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم قومي بإزالة أي شوائب من الفراولة وبعد ذلك قومي بنقع الفراولة في الماء لمدة ساعتين تقربياً.
- ثانياً بعد مرور الوقت قومي بإحضار وعاء مناسب ثم بعد ذلك يوضع فيه الفراولة مع عصير الفراولة والماء في وعاء ثم ضعي الوعاء بعد ذلك على نار متوسطة حتى يغلي تماماً قومي بتهدئة النار ويترك الوعاء على النار لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يضاف إليهم كيلو جرام من السكر مع كوب من عصير الليمون ثم بعد ذلك يضاف إليهم ذرة من القرفة مع التقليب المستمر وبعد ذلك يترك الوعاء على النار حتى يغلي مرة أخرى ويصبح قوامه ثقيل ثم يرفع من على النار ونترك المزيج حتى يبرد.
- ثالثاً قومي بإحضار برطمان زجاجي مناسب ونظيف وجاف ثم ضعي مربي الفراولة في البرطمان وبعد ذلك نحفظ البرطمان في الثلاجة لحين وقت الاستخدام يمكن تقديمها مع السندويتشات المدارس أو على مائدة السحور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مربي الفراولة في البيت بخطوات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.