“زي الشيفات”.. طريقة القطايف الأصلية بالمكسرات وأسرار تحضيرها مقرمشة مش هتشرب زيت

طريقة القطايف الأصلية ؛ حيث أنها تعتبر من الحلويات الشهيرة والمتداولة التى تقدم فى رمضان، وتعد القطايف من المحليات الخفيفة المحببة لدى جميع أفراد الأسرة وتختلف الحشوات على حسب رغبة كل فرد فى تناولها، ويمكن تصنيف القطايف من الحلويات الشرقية التى تعد بسهوله دون أى جهد، وتتميز بطعمها اللذيذ المختلف والمذاق الرائع، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل القطايف بالمكسرات بطريقه تسهل عليكى تحضيرها فى المنزل يذكر بأنه يوجد إقبال شديد عليها طوال شهر رمضان حيث يكثر تحضير العجينة في المحلات خلال هذا الشهر ويتم بيعها حتى تقوم ربة المنزل بعملية التحضير الأخيرة لها من خلال الحشو بالمسكرات والقلي في الزيت.

طريقة عمل القطايف الأصلية

تعد القطايف من الحلويات المحببة لدى الأطفال لتمتعها بالطعم الحلو والعسل الذى يضيف إليه الطعم والمذاق الشهي حيث تضيف إليه الطعم الحلو والمذاق الفريد، كما أن المكسرات تكسبه الطعم المميز والرائحة اللذيذة، كما أن القطايف من الوصفات السهلة فى التحضير ولا تستغرق وقت فى التحضير، كما أنها يمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة كالنوتيلا أو المكسرات أو الكريمة ويمكن حشوها حادق باللحم المفروم أو الجبن الموتزاريلا، فالقطايف من الأكلات التى يمكن أن تعد بطرق مختلفة ومتعددة لتسهل علينا إعدادها بالحشوات المتنوعة طوال شهر رمضان الكريم، كما أنها تعد بالعسل الذى يكسبها اللون الذهبى الجذاب.

مكونات عمل القطايف الجاهزة

نصف كيلو قطايف صغيرة.

كوب صغيرجوز هند.

كوب صغير مكسرات.

كوب صغير زبيب.

معلقة كبيرة سكر.

تحضير حشو القطايف

نحضر بوله كبيرة ونضع بداخلها جوز الهند والزبيب والسكر والمكسرات ونقلبهم جيداً.

نقوم بحشو القطايف بالمكسرات وجوز الهند والزبيب ونقوم بغلقها جيداً.

نحضر مقلاه بها زيت غزير، ونقوم بقلى القطايف حتى يصبح لونها ذهبى ونقوم بقلبها على الوجه الآخر، وتهدأ النار حتى تصبح من الخارج مقرمشة.

تصفى القطايف من الزيت.

طريقة تجهيز شربات القطايف