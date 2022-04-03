ضاع عمرنا بنلف ورق العنب والكرنب غلط لفيه بالمشبك بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق

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عمر شويل - جدة لف ورق العنب والكرنب بمشبك الغسيل بسرعة الصاروخ نتحدث عنها بالتفصيل من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، حيث يعتبر المشبك واحد من بين أهم الأدوات التي من الممكن استعمالها للحصول على أفضل كمية من الملفوف، والتي من الممكن أن تطهى وفي أقل وقت ممكن بعد التحضير باستعمال المشبك، ومن خلال التي نوضح المزيد عن أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل في تحضير أفضل أنواع الملفوف سريع التحضير.

لف ورق العنب والكرنب بمشبك الغسيل بسرعة الصاروخ

طرق لف الكرنب وورق العنب عديدة وبسيطة تمنحك القدرة على اللف وفي منتهى السرعة لورق العنب وورق الكرنب وفي أقل وقت ممكن، ومن دون أن يتطلب منك الأمر الوقت الطويل للحصول على الملفوف في أقصر وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة الصحيحة التي من خلالها من الممكن أن يتم اللف لكل نوعيات الورق باستعمال المشبك.

طريقة لف ورق العنب والكرنب باستعمال المشبك

من أهم الطرق التي من الممكن أن تتبعيها لعمل أفضل نوع من أنواع المحاشي من الخضار الورقي، والتي من الممكن أن تحضر سريعا في المنزل، ومن خلال مكونات بسيطة تستطيعي تحضير الملفوف وفي منتهى السهولة.

مكونات لعمل الملفوف

من بين أهم لمكونات ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كوبان من الأرز المغسول.

نصف كوب من الصلصة.

بقدونس مفروم.

بصل مفروم.

ثوم مهروس.

بهارات مشكلة.

كمية ملائمة من المرقة.

ورق الكرنب، وورق العنب.

خطوات للف الكرنب وورق العنب بالمشبك

.الخطوة الأولى تكون من خلال المزج ما بين كل المكونات سالفة الذكر وتحضيرها لعمل خلطة المحشي المتميزة، والتي تمتاز بكونها من أشهر وأفضل خلطات الحشو.

الخطوة التالية تكون بسلق الورق، ومن ثم يتم فرده على الفلانشة.

يتم وضع الخلطة على كل ورقة، واللف يكون باستعمال المشبك.

اللف يكون سريع من خلال الاستعانة بالمشبك لكل كمية من الورق المتوفرة.

الطريقة السريعة والأفضل للف الورق هي التي يستعمل فيها المشبك حيث يمكنك إنجاز أكبر كمية من الورق وفي أقل وقت.

يمكنك لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماكينه فقط باستخدام المشبك الذي يعمل على لف كميات كبيرة من ورق العنب بسهولة بدون مجهود ويمكن عمل هذه الكميات بدون الحاجة الي شراء ماكينة حيث أيضا يمكن استخدام طرق أخري من لف ورق العنب والكرنب هي المشط أو استخدام طرق أخري مثل الشوكة أو استخدام طرق مثل الم