“مش هتشتريه”.. طريقة تدميس الفول في البيت بأبسط المكونات وعمل التحبيشة اللذيذة على السحور

الفول من الأكلات الشعبية التى لا غنى عنها عنها فى فطار الصباح، كما أنه من الاكلات المفضلة فى سحور رمضان، ويعد تدميس الفول بطريقة سهلة وبسيطة فى المنزل دون جهد أو عناء، حيث أن طريقة تحضيره سهلة ومتوفرة فى كل بيت ويمكن إعداده دون اللجوء إلى شراءه جاهزاً، وسوف نعرض لكم طريقه عمل تدميس الفول فى البيت ومع إرتفاع الاسعار تسعى الأمهات إلى توفير مثل هذه الوجبات في المنزل بالأخص مع المدة الكبيرة التي يستمر بها شهر رمضان المبارك والتي تصل إلى ثلاثين يوم، بذلك سوف نتطرق إلى طريقة تدميس الفول في البيت وتجهيزه مع التوابل والنكهات اللذيذة.

طريقة تدميس الفول في البيت

يعد تدميس الفول فى البيت من اسهل الوصفات التى تقدم، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ ومختلف، كما أنه يدخل فى تدميسه المكونات التى تضيف إليه الطعم والمذاق الخاص الذى لا يقاوم، وطريقه تدميس الفول سهلة التحضير ومكوناتها متوفره فى كل بيت، كما أنه يوفر عليكى شراءه من الخارج، وسوف نعد طريقه عمل تدميس الفول بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

مكونات تدميس الفول

نصف كيلو فول.

بصله مقطعه.

جزر مقطع.

ثمرة طماطم مقطعه.

كركم.

ربع كوب عدس اصفر.

ربع كوب حمص.

تسوية الفول المدمس

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الماء وننقع الفول فى الماء لمدة ليلية كاملة.

نحضر بولة أخرى وننقع الحمص فى الماء ليلة كاملة أيضاً.

نضع داخل الدماسه الفول والبصل المقطع والجزر والعدس والحمص والكركم والطماطم، ثم نضع الماء ونرفع الدماسه على النار.

نترك الفول على نار هادئة لمدة ساعتين حتى تمام النضج.

نرفع دماسة الفول من على النار ونتركة يبرد.

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضع بداخله الفول المدمس ونخلطه جيداً.

تحبيشة الفول المدمس

5 معالق كبيرة فول مطحون.

بصله مبشورة.

طماطم مقطعه صغيره.

فلفل اخضر مقطع.

معلقة كبيرة من الصلصة.

معلقة زيت ذرة كبيرة.

مرقه دجاج.

معلقة صغيرة كمون.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة فلفل اسود.

تحضير طبق الفول بالطماطم

نحضر إناء ونضع بداخله الزيت والبصل وترفعه على النار حتى يزبل ونضع الفلفل والطماطم والصلصة ومرقه الدجاج والملح والكمون والفلفل الأسود ونقلب، ثم نضع الفول ونقلب المكونات جيداً، ثم يرفع من على النار، ونضعه فى وعاء كبير ويقدم ساخناً يذكر بأن هذا الطبق يحتوي على نسبة بروتين وحديد عالية كما أنها من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع طول نهار رمضان.