جهزي للعيد طريقة تحضير البيتي فور بالشيكولاته وتزيينه بأنواع الفارمسيه الملونة المختلفة

البيتي فور بالشيكولاته، من الحلويات السريعة التي يحبها الصغار والكبار، ولكن يقتصر عملها في عيد الفطر المبارك، مع بعض الأنواع الأخرى، ولكننا نقدم لكم أسهل وأسرع الوصفات لعمل البيتي فور بالشيكولاته من أجل أسرتك، ويمكن تقديمه بجانب الشاي للضيوف في أي وقت.

البيتي فور بالشيكولاته

نقدم لكم العديد من الوصفات من أجل عمل أشهى بيتي فور، والوصفات هي:

الوصفة الأولى

المكونات

ثلاثة أكواب

كوب واحد من الزبدة

كوب واحد من السكر الابيض

ثلاث بيضات لكن الصفار فقط.

ثلاث ملاعق من الكاكاو

معلقة من الفانيليا

للتزيين:

شيكولاته سائلة

مربى

بعض حبات البونبوني

طريقة التنفيذ

في وعاء نضع الزبدة مع الدقيق والسكر.

خلط المكونات جيدًا

إضافة باقي المكونات

العجن جيدًا حتى الحصول على عجينة متماسكة

وضع العجين في الآلة المخصصة للبيتي فور وإخراجها بالأشكال التي تحبينها

دهن الصينية بالزيت ووضع القطع فيها

وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة

تزيينها بوضع المربى بين كل قطعتين من البيتي فور

الوصفة الثانية

المكونات

أربعمئة غرام من الزبدة

بيضة

كوبين من السكر الابيض

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

مئين جرام من الحليب بالشيكولاته

كوب من حبيبات الشيكولاته

طريقة عمل البيتي فور



في وعاء نضع المكونات الجافة وتقلب جيدًا حتى التجانس.

ترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ساعة.

إشعال الفرن على درجة حرارة مئة وستين

دهن الصينية بالزيت ووضع القطع فيها

وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة

من الممكن تزينها بوضع المربى بين كل قطعتين من البيتي فور أو ابلشيكولاته السائلة.

الوصفة الثالثة

المكونات

كيلو من الطحين الابيض

نصف كيلو من الزبدة

بيضتين

ملعقتين من مياه الزهر

ملعقتين من مياه الورد

نصف كيلو من السكر البودرة

طريقة تنفيذ البيتي فور



في وعاء نضع الطحين والزبدة والسكر.

نقلبهم جيدًا حتى التجانس.

وضع البيض على الخليط وباقي المكونات التقليب جيدًا حتى تمام التجانس.

فرد العجينة بسمك مناسب.

تقطع باستخدام القوالب الخاصة بالبيتي فور.

توضع على ورق الزبدة في صينية مناسبة.

وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

من الممكن تزينها بوضع المربى بين كل قطعتين من البيتي فور والفستق من الخارج.