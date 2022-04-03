نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الزبدة الجاهزة.. بكيلو حليب أعملي 3 كيلو زبدة فلاحي أحلي وأوفر من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكيلو حليب عمل ٢ كيلو زبدة فلاحي من الممكن أن تقومي بصنع أكبر كمية ممكنة من الزبد الفلاحي وبدون أي مكونات غير متوفرة فقط عليك اتباع الخطوات الصحيحة والتي ستيسر عليك كثيرا الخطوة الخاصة باستخراج الزبد، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات سيكون لتوضيح بشكل أكبر لمكونات الوصفة من الزبد، والتي تعتبر من أهم المكونات الدهنية الغير محتوية على أي نوع من الزيوت المهدرجة، والتي تعد أيضا البديل الصحي الآمن والذي يغنيكي عن استعمال الزبد الصناعي.

بكيلو حليب عمل ٢ كيلو زبدة فلاحي

الزبد الطبيعي البلدي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعداد مكوناتها لتحضيرها بكل سهولة في البيت من دون أن تستعين بأي مكونات غريبة، ومن خلال الاستعمال لمكون لحليب كامل الدسم مع بعض المكونات الأخرى من الممكن بعدها التحضير لنوع الزبدة الفلاحي البلدي وبأقل تكلفة ممكنة، وفيما يلي نوضح المقدار كامل للزبد الطبيعي المتوفر بأغلب المنازل.

مكونات لعمل الزبد البلدي

من المكونات الأساسية لعمل الزبد البلدي ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كيلو من الحليب.

مكعبات الثلج.

زجاجتان فارغتان.

وعاء ملائم.

رشة من الملح.

برطمان ويكون محكم الغلق.

قدر بحجم مناسب.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة من الزبدة الطبيعي من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة نتابعها فيما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال الوضع لكل الكمية المتوفرة لديك من الحليب في الزجاجتين الفارغتين.

يتم إحكام غلق زجاجتي الحليب وتركهما بالمطبخ.

بعد أن يتم رج الحليب وتقليبه جيدا في الوعاء البلاستيك وبعد قطع الحليب بعد أن تنشط فيه البكتيريا النافعة التي تقوم بتحويله إلى كتل من الحليب يتم وضع مكعبات من الثلج تيسر على ربة البيت كثيرا الخطوة الخاصة بفصل أكبر كمية من دهون الحليب.

تلك الدهون المفصولة هي عبارة عن كم الزبد المتواجد بكمية الحليب المتوفرة.

بعد أن تتم الخطوة الخاصة بالتصفية للزبد يتم تشكيلها في صورة كرات، وبعدها من الممكن أن تقومي بتخزينها بالعلبة المناسبة.

الزبدة الفلاحي بكوب حليب يمكنك عملها بسهولة في المنزل باستخدام مكون الحليب فقط قومي بوضع هذه المكونات الموجودة لكي تحصلي على زبدة فلاحي أصلي بدون مجهود في خلال دقائق تكون جاهزة للاستخدام ان الزبدة من الذ انواع الاكلات التي يمكنك عملها في المنزل بسهوله جدا ولا حاجة إلي شراء الزبدة الفلاحي بعد اليوم وصرف مصا