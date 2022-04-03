نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق اعملي عجينة القطايف الرمضانية زي الجاهزة وطريقة عمل القطايف بالقشطة في عشر دقايق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشتهر مصر وفلسطين وسوريا والاردن بعمل القطايف وخصيصا في شهر رمضان الكريم ،والذي يعد وجبة تحلية مخصوصة للتناول بعد الافطار ، كما انها تشتهر بمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتمد الجسم بالبروتين والدهون والكربوهيدرات اللازمة لصحتك التي فقدت اثناء لذا هي تعد تعويض بعد صيام يوم طويل للجسم ، كما ان تختلف طريقة عمل القطايف من بلد لبلد ومن طريقة شخص لاخر، كما البعض يفضل شرائها بدلا من عملها بالمنزل والبعض الاخر يفضل عملها بالمنزل بدلا من شرائها، وهنا سنقدم طريقة لعمل عجينة القطايف والقطايف بالقشدة اتبعوا الاتي.

طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية

مكونات عجينة القطايف :

كوب دقيق

ملعقة بايكينج باودر

ملعقة نشا

ملعقة سكر

قليل من الكركم او العصفر

ربع كوب سميد

واحد ونصف كوب ماء

فانيليا او ماء ورد

طريقة تحضير عجينة القطايف :

نقوم بخفق المكونات السابق ذكرها في الخلاط الكهربى حتى يمتزج جميع المكونات سويا ثم قومي بتركها ترتاح مدة ثلاثين دقيقة

قومي بتسخين مقلاة خاصة بالكريب والقطايف غير لاصقة ، ثم قومي بتقدير وحده القطايف بغرفة واحدة من المغرفة ثم انتظري حتى تاخذ اللون الذهبي

ثم ارفعيها على مناديل المطبخ ولا تنسي تقليب العجين من حين لاخر حتى تكون جميع القطايف في قوام واحد ثم قومي بحشيها من بالمكسرات او القشطة او الجبن ثم قومي بقليها داخل زيت غزير ساخن ومن ثم قومي بتسقيتها بالقطر وتقدم ساخنه

طريقة القطايف بالقشطة

المكونات :

نصف كيلو عجينة قطايف جاهزة

للحشوة :

قشطة او سكر او مكسرات

مكونات عمل القطر :

كوبين من السكر

كوب من الماء

ماء ورد

ليمون

طريقة التحضير :

قومي بتحضير الشربات او القطر من خلال غلى كوب من الماء مع السكر والليمون حتى يثقل القوام ثم اتركيه حتى يبرد

ثم قومي بحشو كلا من القطايف بالقشطة من الداخل ثم قومي بغلقها جيدا كما يجب غلقها جيدا حتى لا يتسرب الحشو من الداخل ، ثم في زيت غزير ساخن ضعي القطايف حتى تنضج وتحمر قليلا ثم تسقي بالشربات البارد وتقدم ساخنه