طريقة عمل كنافة الطاسة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

كنافة الطاسة ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويقبل الأشخاص على شرائها في شهر رمضان المبارك أو في المناسبات والاعياد، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات السهلة والدهشة واللذيذة، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة وغير ناجحة بل هي من أسهل طرق تحضير الحلويات، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كنافة الطاسة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كنافة الطاسة

تتكون كنافة الطاسة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمنة.

نصف كوب من السوداني.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الزبيب.

ملعقة كبيرة من القرفة.

شربات.

مقادير عمل الشربات

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الشربات وهي كالتالي:-

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كنافة الطاسة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

لتحضير الشربات تحضير إناء ونضع به السكر والماء ونضعه على النار ونقلب جيداً حتى يذوب السكر جيداً. نضيف بعد ذلك ملعقة الفانيليا وعصير الليمون ونقلب المكونات جيداً ونتركها لمدة ربع ساعة. نترك الخليط حتي يصبح القوام ثقيل ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً ويصبح دافئ. تحضير إناء آخر عميق ونضع به الكنافة والسكر والسمنة ونفرك المكونات جيداً حتي تصبح قطع الكنافة صغيرة. ثم نقوم بعد ذلك بفرد نصف كمية الكنافة ثم نضيف عليها المكسرات الثلاثة ثم نفرد كمية الكنافة الباقية. نقوم بوضع الصينية على النار مع التكبيس بملعقة خشبية من حين الي أخر حتي تحمر الحواف وتأخذ اللون الذهبي. قومي بعد ذلك بتقليب الكنافة على الجانب الآخر ونتركه حتي ينضج جيداً ثم نرفعه من على النار. ثم نسكب الشربات البارد على الكنافة الساخنة ثم نتركه لمدة نصف ساعة حتي تتشرب جيداً. نقوم بتقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي بعد وجبة الإفطار أو على السحور.

فوائد الفول السوداني

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفول السوداني للجسم وهي كالآتي:-