نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مرة طريقة تجهيز كاس الكنافة بالكريمة والكاسترد حلويات رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواب الكنافة بالقشطة، تعد أكواب الكنافة بالقشطة من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أنها لا تحتاج مجهود في التحضير مطلقًا.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع في تحضير أكواب الكنافة بالقشطة والكريمة.

طريقة تحضير أكواب الكنافة بالقشطة والكريمة

يتم تحضير أكواب الكنافة بالقشطة بإحضار مقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

نصف كيلو جرام من الكنافة.

ملعقة من السمنة.

نصف كأس من السكر البودرة.

كأس من الفستق.

لون أخضر.

مقادير تحضير طبقة القشطة:

علبة من القشطة. ثلاثة أكواب من الحليب. ثلاثة ملاعق من النشا. خمسة ملاعق من السكر. فانيليا.

خطوات التحضير:

يتم تحضير أكواب الكنافة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه ملعقة من السمن ثم يتم تركه على النار لحين أن تذوب.

ثم يتم إضافة الكنافة المقطعة إليها ثم يتم تقليبها على النار الهادئة لحين أن تتحمر ويتغير لونها إلى اللون الذهبي.

الحصول على الكبة ثم يتم وضع الكنافة المحمرة مع كأس من الفستق المجروش بالإضافة غلى السكر البودرة.

ثم يتم إضافة لون الطعام وفقًا للرغبة ثم يتم فرك المقادير مع بغضها البعض.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبقة القشطة ويتم خلط الحليب مع النشا والسكر والفانيليا ثم يتم رفعها على النار ويتم تقليبها لحين أن يتشكل لديكم قوام كثيف.

القيام بإضافة علبة القشطة ويتم تقليبهم لحين أن تختلط بصورة تامة.

الحصول على الأكواب الجافة ثم يتم وضع بها طبقة من الكنافة وطبقة من القشطة ويمكن إضافة الكريمة بالتبادل.

طريقة تحضير أكواب الكنافة بالشوكولاتة البيضاء

يتم تحضير أكواب الكنافة بالشوكولاتة بخطوات بسيطة كما أن المقادير بسيطة وهي كلًا من التالي:

نصف كيلو من عجينة الكنافة.

كأس من الزبدة.

شوكولاتة بيضاء.

نصف ملعقة من صبغة الكنافة.

كأس من القطر البارد.

كمية من الفستق الحلبي للزينة.

خطوات التحضير:

تعتبر الكنافة بالشوكولاتة من أكثر أنواع الحلوى التي لديها مذاق شهي.