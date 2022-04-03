نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لخشونة القدمين وكل طرق تقشير وتنعيم الكعبين ومن مره واحده في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقشير الجلد الميت من كعب الرجل، يعتبر القدمان من أجزاء الجسم التي تحتوي على عدد من الخلايا الميتة بسبب المشي وارتداء الأحذية.

لذلك من الضروري ان يتم الاعتناء بصحة القدمين والحرص على عدم إهمالها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تقشير الجلد الميت من كعب الرجل.

طريقة تقشير الجلد الميت من كعب الرجل

هناك أكثر من طريق يعتمد عليها في تقشير الجلد الميت من كعب الرجل وفيما يلي تلك الطرق:

طريقة مبرد الاظافر:

الاعتماد على المبرد، يساعد المبرد على التخلص من الخلايا الميتة ويفضل الابتعاد عن المقص وماكينات الحلاقة المخصصة بحلق الجلد الميت.

طريقة الماء المالح:

من الطرق التي يعتمد عليها في إزالة الجلد الميت هي الحصول على إناء ويتم وضع فيه مياه دافئة ويتم وضع القدمين فيه لمدة ربع ساعة.

ويفضل أن يتم إذابة الملح الخشن في المياه بصورة مسبقة وذلك لأن الملح الخشن يعمل على إزالة الخلايا الميتة.

ويفضل أن يتم مسح القدمين بالكحول قبل النقع وبعد أن يتم نقع القدمين يعتمد على المبرد في فرك القدمين.

ويتم الاستمرار في البرد وبعد ما يتم الانتهاء من البرد يتم تجفيف القدمين بالمنشفة.

وصفات طبيعية لتقشير القدم

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يعتمد عليها في تقشير القدمين وإليكم في السطور الآتية تلك الوصفات:

خلطة السكر

يعتمد على السكر البني في تقشير الجلد ويتم استخدامه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

طريقة التجهيز:

الحصول على نصف كأس من السكر البني وقطرات من الزيوت العطرية وفقًا للرغبة مع نصف كأس من أحد الزيوت الآتية كزيت جوز الهند وزيت الزيتون.

بعد ذلك يتم خلط المقادير مع بعضها البعض في إناء.

في حالة عدم تناسق القوام فهنا يتم إضافة كمية من الزيت أو السكر.

ثم يتم إضافة قطرة أو قطرتين من الزيت العطري في حالة الرغبة في إضافة ذلك.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الجلد.

خلطة الليمون مع المقشر:

تعتبر خلطة الليمون من المقشرات الطبيعية كما أنه يعمل على تنقية البشرة وتفتيحها ولكن قبل أن يتم تطبيقه على البشرة يفضل أن يتم تجربته على اليد.

وفي حالة الشعور بالحرقة أو التهيج يتم الابتعاد عن استخدامه وإليكم مكونات استخدامه.