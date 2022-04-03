طريقة عمل الملوخية بالأرانب أسرار جديدة الطعم والرائحة الممتازة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الملوخية بالأرانب التي تعد من الاكلات المنتشرة في جميع انحاء الوطن العربي من المعروف انها تم انتشرها في الدولة الفاطمية في دولة مصر وتعرف الملوخية بانها محاصيل الخضر ويتم طهيها مع الارانب او الدجاج او الجمبري احيانا وتكون من الاكلات الرائعة ذو النكهة الشهية ويتم معرفة المكونات وطريقة العمل لتحضير طبق ملوخية علي المائدة. 70

الملوخية بالأرانب من الأكلات الممتعة التي تشتهر بها البلاد العربية وخاصة مصر والتي تحتاج من ست البيت توفير بعض من المكونات والمقادير البسيطة مثل على الأقل نصف كيلو ملوخية وزبدة وارانب ومن ثم البدء فى إتباع الخطوات الميسرة التي تكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة عمل الملوخية بالأرانب

لعمل الملوخية بالأرانب يتم اتباع المقادير لتحضير الملوخيةبالأرانب والتي جاءت كالتالي:

ربع كوب زيت نباتي او سمن.

معلقة من الكزبرة.

حبة بصل.

معلقة من الهيل.

كيلو ملوخية يتم تخريطها او فرمها.

ثمرة طماطم.

واحد معلقة من زيت الزيتون.

رشة فلفل اسود.

راس ثوم وتفرم.

اثنين كيلو من لحم الارنب قطع.

طريقة التجهيز

يتم وضع قطع الأرانب في زيت النباتي أو السمن في وعاء على النار إلى حتي يتم تغير اللون، ونذكركم برابط طريقة عمل الكيكة. نقوم بأضافة البصل بعد المفروم، والثوم المفروم، و الهيل، الفلفل الاسود، والملح. علينا بتقليب الخليط ، ثم ونضع الماء الساخن، والمكونات المتبقية، ونترك ذلك علي النار حتي الغليان. نقوم بتغطية الوعاء، ويتم تركة على النار لمدة ساعة حتي يصل للنضج. نعمل بتنزيل الوعاء من على النار، و تصفية الأرانب من المرقة او الشوربة. نضيف المرقة على النار ثم الملوخية المفرومة علليها، مع التقليب على النار. نقوم بوضع الطماطم ما ايضا ثم التقليب على النار الهادئة لمدة ١٥ دقيقة. ويتم قطع الأرانب، ووضعة في مقلي على النار متوسطة، مع التقليب كل من الثوم ، والبصل، والكزبرة باضافة زيت الزيتون، حتي يتم الوصول للون الاصفر الذهبي. نقوم باضافة المكونات الثوم والبصل في الملوخية، ويترك على النار لمدة ربع ساعة، ويتم نزولة من على النار. ونأخذ الملوخية بالأرانب في طبق علي صينية التقديم ، بجانبها الأرز، وإليكم رابط طريقة عمل المسخن الدجاج.

طريقة عمل الارانب مصلوقة للملوخية

يجب معرفة المقادير الخاصة لصلق الارنب والتي جاءت حسب المقادير والمكونات التالية:



معلقة سمن.

ماء لصلق.

لحم ارنب قطع.

بصلة مفرومة.

رشة ملح.

شوية فلفل اسود.

حبة هيل مطحون.

مستكة.

طريقة الاعداد

اولا نقطع الأرانب ونضيف البصل المفرومة ورشة الملح وشوية الفلفل الأسود ونضيف ماء للصليق ، ووضع ذلك علي النار، وإليك رابط طريقة عمل الكبدة. نقوم ازالة قطع لحم الأرانب من الماء، يتم وضعها في قدر على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق. يتم الوضع في القدر ملعقة من السمن، و تشويح الأرانب مع البصلة والحبهان والمستكة، واضافة كمية من الماء، وتترك حتي النضج. وننزل القدر من النار، ونستعمل ماء الصلق لوضعة لطهي الملوخية، وإليك رابط عمل الكفتة المشوية.

عمل الملوخية بالأرانب للشيف شربيني

المقادير التي يتم وضعها الشيف شربيني للملوخية بالأرانب:

ملوخية جاهزة.

الارنب.

حبهان.

ورق غار.

بصله.

ثوم.

جزرة.

كرفس.

كزبرة.

رشة فلفل.

معلقة ملح.

معلقتين سمن.

طريقة التجهيز للشيف شربيني

يتم صلق الارنب بوضعة في وعاء واضافة الماء، والملح والفلفل والجزر والكرفس والبصل وورق غار علي النار لمدة ساعة حتي التطيب، ثم ناخذ الشوربة لطهي واعداد الملوخية.

نقوم بنشل الأرانب من الشوربة واضافة الملوخية المخرطة ويتم تركها علي نار حتي الغليان. نضع في المقلي على النار السمن والكزبرة والتقليب ونضيف الثوم حتى يتم التحمير ويتم وضعهم الي الملوخية مع التقليب مرة أخري ونضع اليها قطع الأرانب ثم يتم التقديم بالهناء والشفاء، وإليك رابط طريقة عمل سمك المسكوف.

ندعوكم إلى توضيح رأيكم فى طريقة عمل الملوخية أسفل فى التعليقات، والي هنا قد وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة عمل الملوخية بالأرانب أسرار جديدة الطعم والرائحة الممتازة.