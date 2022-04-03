نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القطايف من أول العجين حتى الحشو والتقديم تابع التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أنجح وأشهى الحلوى التي يمكنك أن تتذوقها على الإطلاق وهي حلا القطايف وهذا لأنها من أهم الحلويات التي يجب أن تتواجد في كل طاولة عربية وسعودية بالأخص وسنحرص خلال هذا المقال على التعرف على ما هي القطايف وأول مرة جاءت إلى الوطن العربي، بالإضافة إلى طريقة صنعها كعجين وحشوها وتقديمها مع الكثير من الحشوات الشهية، وتعرف الآن على التفاصيل الكلية لهذا الحلا الرمضاني الشهير المميز.

القطايف

هي حلا يختلف العديد من الأشخاص على منشأة بالضبط فالبعض يقول أنها اشتهرت في العصر العباسي وآخرين يقولوا أنه جاء مع العصر الأموي، لكن الأدق كان يقولون أنه أتى في العصر الفاطمي وحيث أطلقوا عليها باسم القطايف لأنها تشبه ملمس القطيفة، وإليك الآن تفاصيل الطريقة.

طريقة عمل عجينة القطايف

من السهل أن تقوم بتحضيرها لأنها لا توجد في الوقت الحالي بكثرة نظرًا لأنها حلوى رمضانية رسمية، لذلك إليك الآن طريقة عمل العجينة بشكل سهل تابع التفاصيل:

المكونات:

كوب طحين متعدد الاستخدامات.

طريقة التحضير

تحرص على إحضار وعاء عميق وتجهيز ملعقة خشبية للتقليب بشكل جيد.

تقوم بوضع الحليب أو اللبن كامل الدسم مع السكر والخمير حتى تقوم باختبار الخميرة لكي لا تفسد الوصفة.

فور التأكد من فاعلية الخميرة تبدأ في وضع الطحين وتقوم بالخلط جيدًا حتى لا يتكتل الطحين.

يصبح الخليط سلس للغاية، قم الآن بتركها لمدة عشرين دقيقة في مكان دافئ، أو لحين التخمير ولا تبالغ في عملية التخمير حتى لا ينتج مذاق غير محبب.

طريقة الاستواء

الآن قم بوضع مقلاة على النار غير لاصقة والتأكيد احرص على ونقاط بسيطة من الزيت لكن يجب مسحها بمنديل قبل وضع خليط القطايف عليها.

تقوم الآن بإحضار ملعقة مقعرة تقوم فيها بوضع الخليط في المقلاة الساخنة على شكل دوائر.

تعرف أنها قاربت على الاستواء عند ظهور فقاعات على الوجه العلوي وتحمير الجانب السفلي من القطايف.

طريقة القطايف

الآن بعد إخراجها من على النار تقوم بإحضار المكسرات المتوفرة لديك من أول الفستق حتى الفول السوداني والزبيب وجوز الهند، يمكنك وضع نوتيلا أو جبنة كيري أو كريمي.

تحرص على وضع كمية بسيطة بعض الشيء واحرص على تثبيت الطرفين حتى لا تخرج الحشوة أثناء عملية القلي.

في قدر على النار قم بوضع زيت قلي غزير وأبدأ الآن في قليها حتى تصبح لونها ذهبيـ ثم تقوم بوضعها في الشربات أو الشيرة.

يمكنك تقديمها مزينة بالقليل من الفستق المطحون مع جوز الهند المجروش ناعم.

حشوات القطايف

يمكنك أن تقوم بحشو القطايف بعدد كبير من الحشوات ناهيك عن الحشوات المتعارف عليها مثل المكسرات وغيرها فمثلاً هناك الجبن الحلوم أو أي نوع أجبان أخرى تطرد الملح منها بسهولة، ويمكنك أن تقوم باستخدامها في الحشوات المالحة فما أفضل أن تقوم بتناول القطايف المالحة مع جبن وزيتون أو لحم مفروم أو خليط من الجبن، يجب أن تعرف أن هذه الأكلة من أفضل واشهى الأكلات التي لا يوجد جدال عليها ويجب أن تقوم بتناولها في أي وقت وأي مكان وليس في رمضان فقط وبالهناء والشفاء.