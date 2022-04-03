نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل طرق التغلب على الجوع والعطش اثناء فترة الصيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التغلب على العطش والجوع أثناء الصيام ، يشهد شهر رمضان ارتفاع في درجة الحرارة فالجو سيكون حار وهنا ينصح خبراء التغذية بالحرص على عدم فقدان الكثير من العرق خلال شهر رمضان.

ولكن مع الابتعاد عن ممارسة الألعاب الرياضية الشاقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطرق التي تساعد على التخلص على شعور العطش والجوع أثناء الصيام.

طرق التغلب على العطش والجوع أثناء الصيام

هناك أكثر من طريقة يعتمد عليها في التغلب على شعور العطش والجوع في شهر مضان وبالتالي يقضي المسلم شهر الصيام دون أن يشعر بتعب على الإطلاق.

وإليكم في السطور الآتية الطرق التي تتبع في التغلب على شعور العطش والجوع:

الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة

من الطرق التي تتبع من أجل التخلص من العطش والجوع خلال الصيام هي الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الغير صحية والغير جيدة للطهي.

ولكن فيفضل تناول الفول المضاف له الزيت في السحور وذلك لأنه يمنع الشعور بالعطش بشكل نهائي.

2.الإكثار من تناول السلطة

تعتبر السلطة من المأكولات الصحية والتي يفضل تناولها في وجبة الإفطار ووجبة السحور وذلك لأنها تمد الجسم بكل ما يفقده خلال الصيام بالتحديد.

لكن يفضل تناول كلًا من الطماطم والخيار وذلك لأنهم من الخضروات.

التي ترطب الجسد بصورة جيدة فيفضل تناول كأس من عصير الطماطم مع السحور كل يوم.

3.الابتعاد عن تناول المأكولات الحارة

يفضل الابتعاد عن تناول المأكولات الحارة والحادقة كالمخللات وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الصوديوم.

ولهذا يزداد الشعور من العطش، كما يفضل الابتعاد عن تناول المشروبات التي تشمل على الكافيين مثل المياه الغازية والقهوة والشاي.

4.الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يفضل أن يتم تناول المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم لذلك يفضل أن يتم تناول ثمرة موز أو تمر أو المشمش خلال فترة الصيام.

ويفضل أيضًا أن يتم الإكثار من تناول عصير البطيخ وذلك لأنه من المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه وبالتالي يساعد على ترطيب الجسم.

تناول اللبن أو الزبادي:

من المأكولات المهمه في فترة الصيام الكامل التي يفضل تناولها أثناء السحور هو الزبادي مع تناول كوب من اللبن وذلك لأنهم من المأكولات.

التي تساعد على إتمام عملية الهضم بكل سهولة بالإضافة على مد الجسم بالطاقة وبالتالي يزيد من مقاومة الجو والعطش ويجل الجسم أكثر نشاط.

الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية

يفضل الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الصيام منعًا للتعرض للجهد وبالتالي يحتاج الجسم إلى المياه والطعام لذلك يفضل تجنب فعل أي مجهود.

فيمكن مماسة التمارين البسيطة التي تمد الجسم بالطاقة ولا تأخذ منه مجهود مع الحرص على التمرين بالشكل الصحيح الملائم لشهر رمضان الكريم خلال فترة الصيام.