نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات رمضان الشهية أسهل طريقة لعمل البقلاوة الشهية بالمكسرات في المنزل في المقال التالي

تعد البقلاوة من الحلوى الرمضانية الشهيرة، وتعد من الحلويات الشرقية اللذيذة والمشهورة في جميع بلدان الدول العربية، حيث تقدم البقلاوة بجانب الحلويات الرمضانية الأخري المفضلة لديكم، فيجب على كل أم وربة منزل أن تقوم بتحضير كل الوصفات بمنزلها توفيرا للمجهود والمال أيضا، وحيث تقدم الأم أفضل الأشياء لأسرتها بكل امان ونظافة، فسوف نقوم بتحضير أصابع البقلاوة الرمضانية بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل البقلاوة بالفستق المكونات:- نصف كيلو جلاش.

كوب من الفستق المجروش.

ربع كوب سكر أبيض.

كوب من السمنة الذائبة.

٢ كوب من القطر. طريقة التحضير:- في بولة صغيرة نقوم بوضع الفستق والسكر ونقلب ويترك جانبا حتى نقوم بحشو البقلاوة بها.

نقوم بتحضير الجلاش نقوم بفرد ورقتين منه ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الحشوة المحضرة مسبقاً.

ثم نقوم بلف الجلاش عليها على شكل رول ثم نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهى كمية الجلاش.

نقوم بتحضير صينية خبز مربعة مدهونة بالسمن ونرص الجلاش ثم نقوم بتقطيعه إلى صوابع باستخدام السكين.

نقوم بدهن اصابع الجلاش بالسمن باستخدام فرشاة سيليكون.

نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي.

نخرجه من الفرن ونقوم بصب القطر على الجلاش المحشو بالفستق ونقوم برش الفستق المجروش على الوجه.

نقوم بتقديم البقلاوة الرمضانية في أطباق التقديم بجانب الحلويات المفضلة لديكم. طريقة أخرى لعمل البقلاوة الرمضانية المكونات:- لفة جلاش كاملة.

٢ كوب مكسرات مشكلة مجروشة.

كوب من السكر.

٣ معالق كبيرة ماء زهر.

كوب سمن او زبدة.

نصف كوب سكر مطحون خشن.

كوب من القطر. طريقة التحضير:- في وعاء نقوم بوضع المكسرات مع السكر وماء الزهر ثم نقوم بتحضير الجلاش ونفرده على سطح المطبخ ونقوم بدهن طبقة من الجلاش بالسمن ثم نقوم بإضافة المكسرات عليه ونافعة على شكل رول كبير.

نقوم بعمل هذه الطريقة مع باقي ورق الجلاش حتى تنتهى الكمية المتاحة.

نقوم بتحضير صينية مدهونة ونضع بها رول الجلاش ونقوم بتقطيعه إلى أصابع متوسطة.

نقوم بإدخاله في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ على الرف الاوسط ونتركه حتى ينضج تماما.

بعد خروجها من الفرن نقوم بسكب القطر عليها وهى ساخنة.

نرش عليها كمية من المكسرات المجروشة للتزيين ثم نتركها تبرد قليلاً ثم تقدم. عمر شويل - جدة حلويات رمضان الشهية أسهل طريقة لعمل البقلاوة الشهية بالمكسرات في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلويات رمضان الشهية أسهل طريقة لعمل البقلاوة الشهية بالمكسرات في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.