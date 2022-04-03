ضاع عمرنا بنقور الباذنجان غلط.. فكرة جبارة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

المحاشي من الأطباق العربية والتركية الأكثر أنتشارا، وتتعدد أنواع باختلاف نوع الخضار المستخدم في الوصفة، فهناك محشي الكرنب وورق العنب والكوسة والباذنجان والفلفل والبصل، ولكن دومًا يتم تأجيل قرارات صناعة المحاشي بأنواعها تلك بسبب صعوبة ومشقة التجهيز، ولكن أصبح ممكنًا أن يكون الأمر سهل ويسيطرون خلال طرق جديدة مبتكرة لحفر الكوسة والباذنجان في وقت قليل وبكميات كبيرة، كما نقدم مجموعة من النصائح تساعد في صناعة محشي الكوسا والباذنجان بطريقة شهية.

طرق حفر الكوسة والباذنجان

نستعرض معكم كافة الطرق في حفر الكوسة والباذنجان التقليدي منها والمبتكر، وهذه الطرق التالية:

الطريقة الأولي باستخدام الشوكة:

استعمال الشوكة من طرفها.

الحصول على الكوسة أو الباذنجان.

أدخال الطرف حتى الحصول عليهم خاليين من اللب الداخلي.

الطريقة الثانية باستخدام قطاعة التفاح:

استعمال قطاعة التفاح عن طريق لفها داخل الكوسة أو الباذنجان.

الحذر من الضغط عليها حتى لا يتم عمل فهوة بها.

الحصول على كوسة أو باذنجان ذات جدار رقيق.

الطريقة الثالثة التقليدية باستخدام الحفار

قطع رأس الكوسة والباذنجان:

إدخال الحفارة في منتصف الكوسة أو الباذنجان من الأعلى.

تحريك الحفارة بشكل دائري.

حتى يصبح الحفار في طول الكوسة أو الباذنجان.

اكملي العملية حتى الحصول على كوسة أو باذنجان ذات جدار رقيق.

نصائح لتقوير الكوسة والباذنجان

نقدم لكي سيدتي مجموعة من النصائح والإرشادات من أجل حفر الكوسة والباذنجان بشكل أفضل والحصول على طعم شهي أكثر، وهذه النصائح هي: