طريقة عمل شراب العرقسوس المصرى والسورى زى المحلات بالطريقة الصحيحة

يعتبر شراب العرقسوس من المشروبات المنتشرة فى مصر والوطن العربى. وهو من المشروبات الرمضانية المشهورة. كما أن شراب العرقسوس العديد من الفوائد الصحية الهامة حيث يقوى جهاز المناعة ويعالج الالتهابات ومضاد للفيروسات ويذهب العطش. وتعد طريقة تحضير شراب العرقسوس من الطرق السهلة والبسيطة ويمكن تحضيرة بسهولة فى المنزل باتباع الطريقة الصحيحة وسوف نوضح ذلك في الخطوات التالية.

خطوات تحضير شراب العرقسوس

تعتبر المكونات المستخدمة فى تحضير شراب العرقسوس بسيطة جدا ومتوفرة. وتستطيع ربات البيوت أن تقوم بتحضيره فى المنزل دون الحاجة إلى مجهود. وتختلف طرق تحضير العرقسوس حيث تستخدم بعض الطرق عمل شراب العرقسوس العرقسوس البودرة او المغلى وكذلك المنقوع. ونوضح فى السطور التالية طريقة ومكونات تحضير العرقسوس.

طريقة تحضير شراب العرقسوس المصرى

المكونات

كوب ونصف من جذور وعيدان العرقسوس.

ثم ملعقة صغيرة من البيكربونات.

ايضا عشرة أكواب من الماء.

طريقة التحضير

خلط البيكربونات مع العرقسوس جيدا ويبلل ببعض الماء جيدا ثم يوضع فى قطعة من القماش.

ويلف ويترك لمدة خمس الى سبع ساعات حتى يتخمر جيدا.

بعد ذلك وضع قطعة القماش على مصفى ناعم فوق اناء مناسب ويصب عليها الماء ويقلب ويوضع فى الثلاجة حتى يبرد ويقدم.

طريقة عمل شراب العرقسوس السوري

المكونات

كوبان من العرقسوس.

ثم ثلاث لترات من الماء.

كذلك ملعقة من ماء الورد.

ايضا ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

مع ملعقتان من السكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

وضع العرقسوس فى صينية ثم يوضع علية البيكربونات.

يرش بعض الماء على العرقسوس والبيكربونات بواسطة بخاخة.

ثم يفرك العرقسوس مع البيكربونات باليد جيدا وتوزيعة فى الصينية ويغطى بقطعة من القماش ويترك خمس ساعات.

اضافة ماء الورد والسكر الى المكونات وتقلب جيدا ثم يصفى العرقسوس في اناء مناسب ويوضع فى الثلاجة حتى يبرد ويقدم.

فوائد شراب العرقسوس

يعمل على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء.

كما يعمل على تقوية جهاز المناعة.

كذلك يحافظ على صحة الكبد والتخلص من السموم.

ايضا يساعد فى الوقاية من الأمراض السرطانية.

كما انة يساعد فى الحفاظ على صحة القلب.

أيضا يخفض نسبة الكولسترول بالدم. يعمل كفاتح للشهية.

للحصول على شراب العرقسوس غامق يمكن اضافة ربع ملعقة من ملون الطعام الاسود.