لا تفكر بالجراحة والإحراج بعد اليوم .. علاج البواسير بشكل نهائي وانت في منزلك بطريقة بسيطة وبدون أدوية واطباء

يعاني الكثير من الأشخاص من حدوث تورم في الأوردة الدموية الموجودة عند فتحت الشرج مما تسبب لهم كثير من الألم أثناء خروج البراز وعدم الراحة في الجلوس ومع ذلك لا يستطيع هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى الطبيب نظرا إلى الأحراج ويقومون هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تعالج هذه البواسير وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

وصفات علاج البواسير

توجد كثير من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تعالج البواسير وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

الثلج: يمكن أن نحضر مكعبات الثلج ونضعها في قطعة من الشاش ونقوم بتمريرها على الأوردة المنتفخة حتى يهدأ الورم.

زيت الزيتون: يعمل زيت الزيتون بتهدئة البواسير كثيرا ويتم استخدامه عن طريق غمس قطنة في زيت الزيتون وتمريرها على منطقة البواسير.

قشر الموز: كما أنه هذه الطريقة تكون من الوصفات الصينية القديمة حيث يجب تقشير الموز ووضع القشرة على المنطقة الملتهبة والنوم ليلا ونزعها في الصباح الباكر.

وصفة البصل المشوي: حيث أنه يكون البصل من الوصفات الجميلة جدا في التخلص من البواسير وهو من الوصفات الصينية القديمة أيضا فكل ما علينا هو أخذ البصلة والقيام بشويها ثم هرسها واستخدمها كدهان لمنطقة البواسير.

استخدام الملينات الطبيعية التي تسهل عملية خروج السموم من الجسم مثل الحليب والمشروبات الطبيعية.

نصائح للشفاء من البواسير

ومن أبرز النصائح التي تحتاج إليها من أجل الشفاء من البواسير: