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الغريبة تعتبر من الحلويات اللذيذة التقليدية التي يكثر عملها فى الأعياد والمناسبات وخصوصًا فى عيد الفطر وهى حلوى من أصل مغربي ولها العديد من الأشكال مثل غريبة بالكاستر، وغريبة بالسكر، وغريبة بالشكولاتة وللغريبة بعض المواصفات يجب أن تكون ناعمة وتذوب فى الفم لكي تكون ناجحة وسوف نتعرف معًا على أسهل الطرق لعمل الغريبة مثل محلات الحلويات. مكونات الغريبة: 4 أكواب دقيق.

2 كوب سمنة.

كوب سكر بودر. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ونضع السمنة وتكون فى درجة حرارة المطبخ ثم نقوم بإضافة السكر البودر ويجب أن يكون منخول للتخلص من أى كتل ونقلبهم معًا بالمعلقة. ثم نقوم بضرب المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة عشرين دقيقة حتى نحصل على قوام كريمى فاتح. ثم نقوم بإضافة أربع أكواب من الدقيق ونضيف الدقيق بالتدريج وهنا يمكننا إستخدام أيدينا في العجن حتى يتماسك العجين. ثم نضع العجين فى الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي يسهل عليكى تشكيله. تلك الخطوة مهمة لتسهيل تشكيل الغريبة. ثم نشكل العجين إلى كرات ونضعها فى صنية مدهونة ونضغط على كل كرة ونضع فى وسط كل كرة أى تزين ترغبين به يمكنك وضع حبات اللوز أو اسبرنكس. ثم ندخلها الثلاجة مرة ثانية بعد تشكيل الغربية لمدة عشر دقائق. ثم ندخلها الفرن على الشبكة فى درجة حرارة 180ثم لمدة اربع دقائق ثم نخفض درجة الحرارة إلى 150 لمدة أربع دقائق أخرى. ثم نقوم بوضع الغريبة على طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة الغريبة بالكاستر: كوب ونصف سمنة.

2كوب دقيق.

كوب سكر ناعم.

كوب كاستر.

نصف معلقة فانيليا. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ونضع فيه السمنة والسكر البودر ونخلطهم معًا ثم نضع الفانيليا ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نضع كوب الكاستر ونقلب المكونات معًا ثم نضع الدقيق بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجين ناعم متماسك. ثم نقوم بوضع العجين فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بتحضير صنية ونقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة ثم وضع الصنية في الفرن على الشبكة فى منتصف الفرن. عمر شويل - جدة بكوب دقيق واحد إعملي الغريبة زي المحترفين - ثقفني

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