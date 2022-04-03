نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عشان السحور”.. طريقة عمل الفول المدمس في البيت بخطوات سهلة وأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل الفول المدمس في البيت من بين أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربة المنزل في الوقت الحالي، وذلك مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، والذي يزيد فيه الإقبال على عمل الفول المدمس في المنزل من أجل وجبة السحور التي لا يمكن بأن تخلو أبدًا من الفول، كواحدة من أهم العادات التي نشهدها في السفرة العربية وخاصة في مصر، ولذا فخلال هذا التقرير سوف نصحبكم في جولة سريعة للحديث عن أهم خطوات وطريقة عمل الفول المدمس في البيت بشكل سهل وسريع وبدون أي تكاليف على الإطلاق، وفي حال وجود أي استفسارات أو تعليقات من الممكن كتابتها أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن.

مقادير عمل الفول المدمس في المنزل

قبل التطرق للحديث بشكل أكثر تفصيلًا عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت بأرخص التكاليف، دعنا في البداية نأخذك في جولة لمعرفة ما هي المقادير المطلوبة لتلك الطريقة، وهي على النحو التالي:

نصف كيلو من الفول

نصف كوب من العدس الأصفر

جزرة كبيرة مبشورة

بصلة صغيرة الحجم

ملعقة كبيرة من الكركم

ثمرة طماطم.

طريقة عمل الفول المدمس في البيت

تبدأ أولى خطوات انتاج الفول المدمس داخل المنزل منذ لحظة شراءه من السوبر ماركت أو من محل العطارة، حيث يجب الاهتمام باختيار نوعية جيدة من الفول وذات جودة عالية، ومن ثم يجب تنفيذ كل الخطوات المذكورة في هذا المقال بدقة شديدة حتى يخرج الفول في شكله النهائي قريب للغاية من ذلك الذي يباع في أشهر المحلات والمطاعم.

وقد جاءت خطوات طريقة عمل الفول المدمس في البيت على هذا النحو:

الخطوة الأولى: يتم نقع الفول في كمية مناسبة من المياه وذلك لمدة تصل لنحو 8 ساعات وبعد ذلك يتم تصفية الفول من المياه بشكل جيد.

يتم وضع الفول في “قدرة”، ومن ثم نبدأ في إضافة البصل المقطع إلى شرائح وكذلك الجزر المبشور والعدس.

في بعض الأحيان يفضل البعض وضع لمونة أو عمل عصير من نصف لمونة وإضافتها على قدرة الفول.

يتم وضع ماء مغلي على المكونات ووضعها على نار متوسطة حتى الغليان ومن ثم يتم تقليل الحرارة.

يجب إضافة الماء المغلي على فترات، ويترك الفول على النار لمدة 4 ساعات تقريبًا.

في بعض الأحيان، ينصح خبراء المطبخ العربي بإصافة بعض البهارات المميزة إلى الفول ولكن هذا الأمر قد لا يناسب أذواق الجميع، ولهذا يجب على ربة المنزل بان تحرص على تجنب وضع أي بهارات أو توابل قد تتسبب في تغير مذاق الفول المدمس، ولكن من بين النصائح المميزة كذلك في طريقة عمل الفول المدمس في المنزل هو وضع الليمون والكمون على الفول سواء أثناء التسوية أو أثناء التقديم.