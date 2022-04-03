أسهل طريقة لعمل القطايف باحترافية في المنزل وأهم الأسرار لنجاحها

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طريقة عمل القطايف في المنزل بنجاح، ليسهل عملها سواء خلال شهر رمضان المبارك أو خلال أي وقت من السنة، للتمتع بالأكلات الشهية التي تدخل في تكوينها القطايف، كما سنعرض لكم في هذا المقال أهم الأسرار التي ستحصلين بها علي القطايف الناجحة المرنة و السهلة الإستخدام، علي أن تكون سهلة الإغلاق مع أهم النصائح لتجنب حرقها أيضا. طريقة لعمل القطايف باحترافية في المنزل وأهم الأسرار لنجاحها

المكونات المطلوبة لعمل القطايف عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار ربع كوب من السميد المستخدم لعمل البسبوسة.

مقدار ربه كوب من السكر الأبيض العادي.

رشه صغيرة من الملح.

عدد ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

عدد 2 كوب من الماء. خطوات عمل القطايف توضع المكونات كلها في الخلاط، حيث نبدأ بوضع المكونات الجافة، مثل الدقيق و السميد و السكر و البيكنج بودر، ثم الملح، و بعد ذلك نقوم بإضافة الماء. يشغل الخلاط حتي تتجانس جميع المكونات معا للحصول علي القوام السائل الناعم لعجينة القطايف. يمكنك خلط المكونات كلها معا بالمضرب السلك بدل من الخلاط الكهربائي للحصول علي نفس النتيجة. تسوية القطايف لا تحتاج المزيد من الجهد، فقط علكيي إحضار طاسة مضادة للالتصاق علي النار، و يجب تركها حتي تسخن جيدا، وعند سكب العجين قومي بخفض النار قليلا لتجنب الالتصاق أو حرق القطايف. عند رؤية فتحات في عجين في القطائف قومي برفعها من على النار سريعا. حشوات القطايف حشوة المكسرات الحشوة الأكثر شهرة، و التي اشتهرت بها القطايف في الكثير من البلدان العربية، حيث يتم حشوة القطايف بالمكسرات المختلفة أو المفضلة لديكم مع جوز الهند، بعد ذلك تغلق من الأطراف جيدا و يتم قليها في الزيت، للحصول علي اللون الذهبي اللذيذ.

الحشوة الأكثر شهرة، و التي اشتهرت بها القطايف في الكثير من البلدان العربية، حيث يتم حشوة القطايف بالمكسرات المختلفة أو المفضلة لديكم مع جوز الهند، بعد ذلك تغلق من الأطراف جيدا و يتم قليها في الزيت، للحصول علي اللون الذهبي اللذيذ. حشوة الجبن وهي الأنسب للسحور والوجبات الخفيفة، حيث يكون لكي حرية الاختيار في الحشو، بنوع الجبن المفضل لديكي، بدون قلي القطايف، فقط بتسخينها في الفرن.

وهي الأنسب للسحور والوجبات الخفيفة، حيث يكون لكي حرية الاختيار في الحشو، بنوع الجبن المفضل لديكي، بدون قلي القطايف، فقط بتسخينها في الفرن. الميني بيتزا حيث تعامل القطايف معاملة عجينة البيتزات، ويتم دهنها بالصلصة ثم توضع عليها المكونات المرغوب فيها، مثل الجبن الموتزاريلا والزيتون و البسطرمة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل القطايف باحترافية في المنزل وأهم الأسرار لنجاحها - ثقفني

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