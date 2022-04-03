نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار المحترفين .. طريقة العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشه وخفيفة وبمكونات بسيطة جدا ؟ النتيجة ستبهرك في المقال التالي

هل سمعتم يومًا عن العجينة اليابانية، نعد أسهل وأسرع العجائن التي تستخدم في صناعة العديد من المخبوزات والتي يمكن حشوها بكافة المكونات وتصبح شهية وصحية لأفراد أسرتك، فالمعروف عن اليابانيين اهتمامهم بصحتهم وحرصهم على عمل كل شيء بأنفسهم لضمان المكونات، ونحن في المقال التالي سنقدم لكم الوصفة الخاصة بالمعجنات لتقديمها لأفراد أسرتك في وجبة الإفطار أو العشاء. طريقة عمل العجينة اليابانية المكونات: دقيق.

زبدة.

خميرة فورية.

ملح.

حليب سائل.

سكر.

لبن بودرة.

بيض.

محسن كيك. طريقة التحضير: في قدر على نار هادئة نقوم بوضع المياه والدقيق وتقليبهم حتى تمام التجانس.

عند الحصول على قوام شفاف نتركه ليبرد.

في وعاء اخر نقوم بنخل المكونات الجافة جيدًا.

إضافة باقي المكونات عدا الزبدة.

التقليب حتى تمام التجانس.

الحصول على القوام المطلوب.

إضافة الزبدة.

استمرار العجن حتى تمام التجانس.

تغطية العجين وتركه ليتخمر لمدة لا تفل عن ساعة.

استخدامها بالشكل المطلوب. طريقة عمل العجينة اليابانية فاطمة أبو حاتي المكونات: دقيق.

زبدة.

خميرة فورية.

ملح.

حليب سائل دافئ.

سكر.

لبن بودرة.

بيض.

لدهن العجينة

بيض.

سكر.

لبن.

قهوة. طريقة التحضير في مقلاة على النار نضع المياه والدقيق بعد نخله.

الحصول على عجينة ناعمة.

تركها حتى تبرد.

في وعاء ننخل الدقيق ثم نضيف الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة.

تقليبهم جيدًا وإضافة البيض أثناء العجن.

إضافة عجينة المياه والدقيق.

وضع اللبن بشكل تدريجي.

فيما بعد تغطية العجين وتركها في مكان دافئ ليتخمر.

الخطوة التالية هي أن تقومي بتقسيمها إلى قسمين أو كرات حسب الرغبة.

تشكيلها وحشوها.

كما أنه قبل وضعها في الفرن نضع عليها خليط من السكر واللبن والقهوة والبيض.

حتى يكون وجهها ذهبيًا أو بنيًا حسب الرغبة. عمر شويل - جدة اسرار المحترفين .. طريقة العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشه وخفيفة وبمكونات بسيطة جدا ؟ النتيجة ستبهرك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار المحترفين .. طريقة العجينة اليابانية السحرية لكل أنواع المخبوزات هشه وخفيفة وبمكونات بسيطة جدا ؟ النتيجة ستبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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