نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اسرار المطاعم الفخمة .. خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ في المقال التالي

الدجاج المقلي أو ما يسمى في الخليج بالبروستد، وهي احد الوجبات السريعة المفضلة عند العديد من الأشخاص، وهي عبارة عن قطع من الدجاج تتبل بطريقة خاصة ثم يتم قليها في الزيت حتى تصبح ذات لون ذهبي ومقرمشة، وحاولنا ربات البيت بكافة الوسائل معرفة سر الإقبال الشديد عليها لكن دون جدوى ف دوما ما يكون طعم المطاعم خاصة كنتاكي مختلفة عن عند صناعتها منزليًا. طريقة عمل الدجاج المقلي المقرمش المكونات: صدور أو أوراك الدجاج.

لبن.

خل.

بصل بودر.

ثوم بودر.

كاري.

ملح.

فلفل أسود.

دقيق.

نشا. طريقة التحضير عمل فتحات في الدجاج بعد غسله.

في وعاء نضع اللبن والتوابل.

نقع الدجاج فيه.

وضع الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن الست ساعات.

نخل الدقيق والنشا لعدة مرات.

وضع التوابل والمياه في وعاء آخر.

غمر الدجاج في النشا والدقيق ثم المياه والتوابل.

في مقلاة بها زيت غزير نضعها على النار وننتظر تسخينه.

نضع الدجاج ونقلبه حتى نحصل على اللون الذهبي. طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل المكونات: ثمان قطع صدور أو أوراك الدجاج.

لبن.

زبادي.

خل.

خل. مكعب مرقة.

بصل بودر.

ثوم بودر.

كاري.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أبيض.

عصير ليمون.

دقيق.

نشا. طريقة التحضير بعد غسل الدجاج جيدًا بالمياه والملح والخل.

ثم نقوم بتشريطها.

في وعاء نضع اللبن والملح والخل وعصير الليمون والزبادي والبصل والثوم وبهارات الدجاج.

نقع الدجاج في الخليط لمدة يوم كامل.

نخل الدقيق والنشا لعدة مرات.

إضافة الكركم.

في وعاء آخر نضع مياه مع قطع الثلج.

غمر الدجاج في النشا والدقيق ثم المياه.

في مقلاة بها زيت غزير على النار عالية.

نضع الدجاج ونقلبه حتى نحصل على اللون الذهبي. عمر شويل - جدة من اسرار المطاعم الفخمة .. خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من اسرار المطاعم الفخمة .. خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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