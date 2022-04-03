بالفستق اعملي أحلى بقلاوة تركية بطريقة بسيطة ومذاق رائع لسفرة رمضان

تعد البقلاوة التركية بالفستق من الحلويات التركية المشهورة التي يقبل عليها الكثيرين حيث يتم تحضيرها بشكل خاص في شهر رمضان، كما تتكون هذه الحلوى من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل الفستق عجينة البقلاوة والشربات، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع لتقديمها على السفرة كتحلية، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بقلاوة تركية بالفستق بطعم شهي في البيت.

مكونات عمل بقلاوة تركية بالفستق

تحتوي البقلاوة التركية بالفستق على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

عجينة البقلاوة.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ثلث كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفستق المطحون.

كوب من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

٣ أكواب من اللوز المجروش.

للشربات

كوب وثلث من السكر.

ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كوب ونصف من الماء.

٢ عود من القرفة.

كوب إلا ربع من العسل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بقلاوة تركية بالفستق زي الجاهزة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-