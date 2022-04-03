نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفستق اعملي أحلى بقلاوة تركية بطريقة بسيطة ومذاق رائع لسفرة رمضان في المقال التالي
تعد البقلاوة التركية بالفستق من الحلويات التركية المشهورة التي يقبل عليها الكثيرين حيث يتم تحضيرها بشكل خاص في شهر رمضان، كما تتكون هذه الحلوى من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل مثل الفستق عجينة البقلاوة والشربات، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع لتقديمها على السفرة كتحلية، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بقلاوة تركية بالفستق بطعم شهي في البيت.
مكونات عمل بقلاوة تركية بالفستق
تحتوي البقلاوة التركية بالفستق على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- عجينة البقلاوة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.
- ثلث كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الفستق المطحون.
- كوب من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ٣ أكواب من اللوز المجروش.
للشربات
- كوب وثلث من السكر.
- ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور.
- كوب ونصف من الماء.
- ٢ عود من القرفة.
- كوب إلا ربع من العسل.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير بقلاوة تركية بالفستق زي الجاهزة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونضعه على النار مع وضع الماء والسكر وقشر البرتقال ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة القرفة والعسل مع التقليب بشكل جيد ثم نتركه على نار عالية حتى يغلي.
- ثم نرفع الإناء من على النار مع وضع ماء الورد ونتركه جانبا حتى يبرد.
- نحضر عجينة البقلاوة ونقوم بفرد طبقة منها في صينية مع دهنها بقليل من الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي نصف الكمية، ثم نقوم بخلط اللوز مع القرفة والبهارات والسكر ونرشها على الطبقات.
- بعد ذلك نفرد باقي الطبقات مع دهن كل طبقة بالزبدة حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقوم بتقطيعها إلى مربعات متوسطة الحجم ومتساوية، بعد ذلك نقوم برش الفستق فوقها.
- ندخل الصينية الفرن المسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسكب فوقها الشربات البارد ثم نغطيها حتى تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق بقلاوة تركية بالفستق لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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