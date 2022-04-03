نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بالقشطة: بشكل جديد دون تعقيد في اقل من خمس دقائق طعم رهيب لرمضان2022 في المقال التالي
تعد طريقة عمل الكنافة بالقشطة ، من افضل الطرق للأعداد الكنافة في شهر رمضان الكريم، حيث يشتهر عمل الكنافة في معظم الدول التالية مثل دولة مصر والسعودية والامارات وكثير من الدول العربية لسهولة تحضيرها دون اي مشاكل فضل الله،حيث تعد من اشهر الحلويات في شهر رمضان الكريم، ويجب عملها في كل منزل والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل الكنافة بالقشطة بشكل جديد وبسيط جدا دون اي تعقيد في اقل من خمس دقائق وطعم رهيب وجميل جدا وتحدي2022.
مكونات طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل في اقل من خمس دقائق بطعم رائع ورهيب للغاية
سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل الكنافة بالقشطة بطعم رائع وهي كما يلي:-
- كيلو كنافة.
- كوب من السمنة.
مكونات القشطة
- ثلاث اكواب من الحليب.
- 5 معالق من النشا.
- نصف كوب من السكر.
- ثلاث معالق كبيرة من القشطة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف الان علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكنافة بكل سهولة في المنزل وتحدي وهي كالاتي:-
- يجب ان تكون الكنافة طالعه من الفليزر حتي تنجح الطريقة وبكل سهولة.
- نضع الكنافة في وعاء ونفركها حتي تصبح ناعمه للغاية ثم نضع طاسه علي النار بها السمنة.
- ننتظر حتي تسخن السمنة ثم ننزل بالكنافة مع التقليب المستمر حتي تتحمر الكنافة ثم نطفي النار.
- ثم نضع ثلاث معالق من السكر البودرة ونستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات.
تحضير القشطة
- نحضر حله ونضع بداخلها الحليب والنشا والسكر ونقلب المكونات علي البارد اولا.
- ثم نضع الحلة علي النار مع التقليب المستمر حتي يصبح الخليط قوام كريمي ثم نطفي النار ونضيف القشطة ونقلبها.
طريقة التحضير الكنافة بالقشطة
سوف نقدم لكم خطوات سهلة جدا لتحضير الكنافة بالقشطة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- نحضر ثلاث من الكاسات ثم نضع بداخل الكاس طبقة من الكنافة وندوس عليها حتي تصبح في قاع الكاس بضبط.
- ثم نضع طبقة من الكريمة او القشطة ونضع طبقة اخري من الكنافة ثم طبقة اخري من القشطة واخر طبقة من الكنافة.
- نكرر جميع الخطوات في باقي الكاسات المتبقية حتي ننتهي من الكمية كاملا.
- ثم نزين الكاسات ونضعها في الثلاجة حتي معاد التقديم بالف هنا وشفاء عليكم.
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