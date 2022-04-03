بنصف كيلو فقط هتحضري كمية كبيرة من الفول المدمس لوجبة السحور في رمضان

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أصبح الكثير من الأشخاص يتساءلون عن أفضل طريقة عمل الفول المدمس وذلك لتناول في وجبة السحور في رمضان، حيث إن الكثير من الأمهات تبحث عن أفضل طريقة لعمل الفول المدمس تناولها خلال وجبات السحور في هناك أفضل من طريقه مميزة لعمل الفول المدمس يمكن التغيير بينها في كل يوم من أيام سحور الشهر الكريم وجميع تلك الخطوات سوف نعرضها لكم في السطور التالية. مكونات عمل الفول المدمس ٥٠٠ جرام من الفول

مقدار نصف كوب من العدس ذات اللون الأصفر

واحد ملعقة كبيرة من الكركم وكذلك جزرة واحدة مبشورة.

حبة طماطم واحدة.

حبة بصل صغيرة في الحجم.

نصف ليمونة. طريقة التحضير الفول المدمس لا بد في البداية من نقع الفول داخل كمية من الماء، ولذلك مدة حوالي 8 ساعات، وبعدها يتم تصفيته من الماء.

يتم وضع الفول المدمس داخل حلة أو وعاء عميق، ثم يتم إضافة البصل وكذلك العدس وذلك عقب تقطيعه إلى شرائح، وكذلك نقوم بإضافة الجزر المبشور، ونضيف عصير الليمون.

نقوم بصب كمية من الماء المغلي على كافة المكونات.

ثم نقوم برفع القدر فوق الماء ذات درجة الحرارة المتوسطة، وذلك حتى الوصول إلى مرحلة الغليان وبعدها يتم تقليل درجة الحرارة.

نقوم بوضع الماء المغلي بعد كل وقت وآخر، وذلك حتى لا يجف الفول، وبعدها يترك على النار لمدة حوالي 4 ساعات تقريبا أو قد تزيد المدة عن ذلك، حتى يتم تسوية الفول بشكل جيد. مكونات عمل الفول المدمس بالطماطم فول مدمس

حبة طماطم تم تقطيعها إلى مكعبات

حبة بصل صغيرة مقطعة أيضًا.

اثنين من الثوم المفروم.

حبة واحدة من الفلفل الرومي يتم تقطيعه إلى مكعبات.

واحد ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

كمية متوسطة من الزيت.

رشة من الملح والكمون. طريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم داخل مقلاة نقوم بوضع الزيت على درجة حرارة متوسطة، عندما يسخن الزيت، نقوم بإضافة البصل.

يتم تقليل البصل حتى يصير لونه ذهبي.

بعدها يتم إضافة الثوم المفروم وكذلك نضيف الفلفل الرومي مع ضرورة التقليب المستمر.

يتم إضافة أيضًا مكعبات الطماطم مع التقليب.

يتم إضافة الملح والكمون فوق تلك المكونات.

نضيف الفول المدمس مع التقليب، ثم يترك على درجة حرارة هادئة حتى درجة الغليان، وذلك لحوالي 5 دقائق.

يتم غرف الفول داخل طبق مخصص للتقديم، ويقدم على مائدة السحور في رمضان وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بنصف كيلو فقط هتحضري كمية كبيرة من الفول المدمس لوجبة السحور في رمضان - ثقفني

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