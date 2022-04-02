نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أسرار المطاعم الفخمة خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ. في المقال التالي
جميع الأشخاص يفضلون ذلك الوجبة عن الطرق المختلفة لتحضير الدجاج لأنها خفيفة على المعدة و أيضا ذات مذاق رائع و سهلة التحضير؛ ولكن يفشل الكثير في طريقة تحضيرها لأنهم لا يعرفون سر المطاعم وهناك أيضا سيدات تقوم بتحضيرها بطرق أخري مختلفة و تختلف كل طريقة من شخص لآخر لذلك قمنا بإيجاد السر في تحضيرها و سوف نعرضه لكم في مقالنا هذا.
تحضير خلطة دجاج كنتاكي
لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات مثل:
- كيلو من وراك الدجاج.
- ٢ كوب من اللبن.
- كوب من الزبادي.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- عدد ٢ من مكعب مرقة الدجاج.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق بصل بودر.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق ثوم بودر.
- ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ربع ملعقة كبيرة من القرفة.
طريقة تحضير دجاج كنتاكي
لتحقيق أفضل نتيجة لهذه الوصفة يجب إتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب أن تقومي تنظيف الدجاج جيدا و وضع الدجاج في محلول الملح و الخل و الليمون لمدة ربع ساعة على الأقل للتخلص من أي روائح
- ثم نقوم بإحضار وعاء مناسب و ضع به جميع المكونات التي قمنا بذكرها أعلى في المكونات.
- نقوم بمزج الخليط جيداً حتى يتجانس مع بعض.
- نقوم بوضع الدجاج به لمدة ساعتان ونصف على الأقل.
- ثم قومي بوضع الدجاج في ماء مثلج.
- ضعي الدجاج بعد ذلك في دقيق.
- ثم بعد ذلك قومي بوضع الدجاج في زيت غزير جدا.
- اخرجي الدجاج من الزيت عندما يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
- قدمى هذه الوصفة مع البطاطس المحمرة و السلطات و بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أسرار المطاعم الفخمة خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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