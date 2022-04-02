من أسرار المطاعم الفخمة خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ.

جميع الأشخاص يفضلون ذلك الوجبة عن الطرق المختلفة لتحضير الدجاج لأنها خفيفة على المعدة و أيضا ذات مذاق رائع و سهلة التحضير؛ ولكن يفشل الكثير في طريقة تحضيرها لأنهم لا يعرفون سر المطاعم وهناك أيضا سيدات تقوم بتحضيرها بطرق أخري مختلفة و تختلف كل طريقة من شخص لآخر لذلك قمنا بإيجاد السر في تحضيرها و سوف نعرضه لكم في مقالنا هذا.

تحضير خلطة دجاج كنتاكي

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات مثل:

كيلو من وراك الدجاج.

٢ كوب من اللبن.

كوب من الزبادي.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عدد ٢ من مكعب مرقة الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق بصل بودر.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي

لتحقيق أفضل نتيجة لهذه الوصفة يجب إتباع الخطوات التالية: