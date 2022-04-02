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تعتبر المكسرات من المواد المسلية التي تساعد في مد الجسم بالطاقة والمواد اللازمة علاوة على أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمواد اللازمة لبناء الجسم حيث ينصح بها الكثير من الأطباء وسوف نتناول في هذا المقال أهم المكسرات التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتجنب انسداد الشرايين. أهمية المكسرات إذا تناولنا المكسرات باعتدال فإنها تساعد في مد الجسم بالطاقة اللازمة وتساعد على مد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

ساعد المكسرات على خفض الكوليسترول والتخلص من دهون الجسم ومنع الجلطات ولكن إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة.

تساعد المكسرات في الوقاية من الدهون الثلاثية وأمراض القلب.

حيث أثبت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية بالولايات المتحدة الأمريكية إن تناول 50 جرام إلى 55 جرام من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة من أمراض القلب.

تساعد المكسرات في خفض فرصة الإصابة بالأمراض السرطانية والأمراض الخبيثة.

للمكسرات دور في رفع مستوى المناعة وزيادة مستوى الطاقة في الجسم. الوقاية من الإصابة بانسداد القلب وتصلب الشرايين عدم تناول السكريات والحلويات في الجسم.

عدم الإفراط أيضًا في تناول المكسرات فإذا زادت عن الحد المطلوب يمكن أن تسبب سمنة مفرطة فإذا تناول الشخص أكثر من 50 جرام من المكسرات ممكن أن يصاب بتراكم الدهون وزيادة في السعرات الحرارية وانسداد الشرايين وتصلبها ويمكن أن

يصاب القلب بنوبات قلبية وتشنجات لذا لا يجب الاستهانة بتلك الأمور وعدم الإفراط في تناولها.

وتحتاج أيضا إلى تجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية لأنها تعمل على زيادة نسبة الدهون في الجسم مثل السمن البلدي التي تحتوي على 50% من الدهون المشبعة.

كما أنه من أبرز النصائح هي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه. عمر شويل - جدة نوع من المكسرات يحرق الكوليسترول في الجسم ويشفيك من انسداد الشرايين وتصلبها - ثقفني

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