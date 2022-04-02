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هناك الكثير من الأعشاب التي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وتساعد على خفض الكوليسترول وتساعد على ضبط نسبة الأنسولين والمحافظة على البنكرياس بوجه عام ومن أهم تلك الأعشاب عشبه الميرمية فتعتبر عشبه الميرمية من الأعشاب التي انتشرت من قديم الزمان وتتميز الميرمية برائحتها العطرة والتي تعطي للأطعمة نكهة مميزة فهي من فصيلة الريحان ولها فوائد لا تعد ولا تحصى وسوف نتناول في هذا المقال أهمية المرمية ودورها في حياة مريض السكر وأضرارها. فوائد المرمية تعتبر المرمية من الأعشاب العطرية المميزة التي تعطي نكهة مميزة لجميع الأطعمة علاوة على أنها تدخل في صناعة الكثير من الأدوية والعقاقير التي تعمل على ضبط نسبة السكر في الدم والمحافظة على سلامة الجسم.

تحتوي الميرمية على كثير من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان ويأتي على رأسها فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج كما تحتوي على الثيامين اللازم للمحافظة على أعصاب الجسم والخلايا العصبية والجذعية.

يحتوي عشب المرمية على حمض الفوليك لذا ينصح به للمرأة الحامل وذلك للحماية من التشوهات ومد الجنين بالعناصر الصحية المهمة.

يحتوي عشب المرمية على كمية لا حصر لها من المعادن وأهمها البوتاسيوم والصوديوم والماغنسيوم اللازم للجسم.

لعشب المرمية دور قوي وفعال في التخلص من الكوليسترول الموجود بالجسم والدهون المتراكمة كما يساعد على التخلص من انسداد الشرايين وله دور سحري في المحافظة على نسبة السكر ورفع نسبة الأنسولين فيوصي به الكثير من الأطباء لمريض السكر فله نتائج ومفعول سحري. أضرار عشب الميرمية إذا أفرطنا من تناول عشب الميرمية يمكن أن يسبب ذلك منع إدرار اللبن حيث كثرة تناولها يعمل على تنشيف اللبن بشكل واضح.

عشب المرمية خطأ على الأطفال ويسبب لهم الكثير من الأضرار فيجب توخي الحذر من ذلك. عمر شويل - جدة عشبه بسيطة لتخفض نسبة السكر في الدم خلال دقائق وتحفز إفراز الأنسولين بدون أدوية - ثقفني

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