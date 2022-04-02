نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبوسة الحلواني تعمليها في ثواني وكمان في الخلاط حضريها في 10 دقائق في المقال التالي
البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية المفضلة لدي العديد من الأشخاص ويتم تقديمها دائما مع العديد من الحلويات المختلفة في الأعياد والمناسبات أيضاً، لذلك تابعوا معانا خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة عمل بسبوسة الحلواني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومكونات متوفرة في المنزل وبأقل التكاليف الممكنة.
طريقة عمل بسبوسة الحلواني
بسبوسة الحلواني سهلة وبسيطة في التحضير ويمكنكم عملها من خلال المكونات الآتية:
- سميد نصف كيلو.
- حليب كوب.
- سكر كوب.
- سمن بلدى نصف كوب.
- جوز هند ناعم 4 ملاعق كبار
- عسل ملعقتين كبار.
- مقادير الشربات.
- ٢ كوب ماء.
- سكر كوب ونصف.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة سمن بلدي.
- ظرف فانيليا.
خطوات تحضير بسبوسة الحلواني
يمكنكم تحضير بسبوسة الحلواني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة الآتية:
- في وعاء يجب عليكم إضافة الحليب والعسل والسمنة البلدي والسكر.
- ثم يجب عليكم مزج جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح مزيج واحد.
- ثم يتم إضافة هذا الخليط في وعاء السميد ويجب عليكم تحريك جميع المكونات مع بعض ويتشرب السميد كافة المكونات.
- في صينية كبيرة يجب عليكم دهن الصينية بالسمن ثم يجب عليكم إضافة البسبوسة ونفردها براحة اليد على كامل الصينية ثم يتم تقطيع البسبوسة ويتم ادخلها الفرن مباشرة على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- كما أنه فيما بعد يجب التأكد من نضج البسبوسة بشكل تام من الأسفل ويجب عليكم تشغيل الفرن من الأعلى حتى يتحمر الوجه.
- ثم يتم إخراج البسبوسة ويجب عليكم إضافة الشربات لها وهي ساخنة.
- كما أنه ثم بعد ذلك يجب عليكم تقطيع البسبوسة وتصبح بهذه الطريقة جاهزة وبالهنا والشفا.
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