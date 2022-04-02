بسبوسة الحلواني تعمليها في ثواني وكمان في الخلاط حضريها في 10 دقائق

البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية المفضلة لدي العديد من الأشخاص ويتم تقديمها دائما مع العديد من الحلويات المختلفة في الأعياد والمناسبات أيضاً، لذلك تابعوا معانا خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة عمل بسبوسة الحلواني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية ومكونات متوفرة في المنزل وبأقل التكاليف الممكنة.

طريقة عمل بسبوسة الحلواني

بسبوسة الحلواني سهلة وبسيطة في التحضير ويمكنكم عملها من خلال المكونات الآتية:

سميد نصف كيلو.

حليب كوب.

سكر كوب.

سمن بلدى نصف كوب.

جوز هند ناعم 4 ملاعق كبار

عسل ملعقتين كبار.

مقادير الشربات.

٢ كوب ماء.

سكر كوب ونصف.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة سمن بلدي.

ظرف فانيليا.

خطوات تحضير بسبوسة الحلواني

يمكنكم تحضير بسبوسة الحلواني بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة الآتية: