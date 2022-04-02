نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير في المقال التالي

يسعى كل منا للحصول على أسنان بيضاء خالية من التسوس وتراكمات الجير حيث أن تناول الكثير من الأطعمة الضارة على الأسنان يجعلها أكثر عرضة للتسوس حيث يلجأ الكثير للذهاب إلى الطبيب للحصول على أسنان بيضاء وإجراء عملية تبيض الأسنان ولكن هناك مشكلتين في عملية التبييض أنها غالية الثمن وينصح بتكرارها مرة واحدة في العمر لأن كثرة تكرراها يضعف الأسنان ويعمل على تآكلها وسوف نتناول في هذا المقال أهم الطرق لتنظيف وتبييض الأسنان دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب. التخلص من الجير وتبييض الأسنان يعتبر أولى الطرق هي استخدام الفحم حيث لجأ الكثير من الأطباء والبحوث لصناعة المعجون المصنوع من الفحم لأنه أكثر المواد التي تعمل على التخلص من الجير وتبييض الأسنان بشكل واضح ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع بجانب معجون الأسنان مرتين يوميًا.

يعتبر ثاني أهم الطرق لتبييض الأسنان هو معجون الأسنان مثل Depurdent وهو من أكثر الطرق التي تعمل على نظافة الأسنان والتخلص من الجير الموجود بينها بطريقة واضحة ولكن ينصح الأطباء باستخدامه مرتين في الأسبوع فقط لأن كثرة استخدامه يمكن أن تسبب تآكل في الأسنان ويجعلها أضعف.

ثالث أهم الطرق لتبييض الأسنان هي النعناع وجد أن للنعناع أثر قوي لتبييض الأسنان والتخلص من التسوس علاوة على أنه يحسن من رائحة الفم فيمكن وضع القليل من النعناع بعد طحنه على فرشة الأسنان ونقوم بتكراره مرتين في الأسبوع فقط. أسباب تسوس الأسنان أكل الحلويات بصورة مستمرة يعمل على تسوس الأسنان ويجعلها أكثر عرضة للتسوس.

التدخين من أكثر الطرق التي تعمل على تسوس الأسنان.

عدم غسل الأسنان بصورة يومية فيجب على الأقل غسل الأسنان مدة لا تقل عن 5 دقائق ومرتين في اليوم لنضمن نظافة الأسنان. عمر شويل - جدة طريقة سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير منها وانت في منزلك والنتيجة خلال وقت قصير - ثقفني

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