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تحتاج المناطق الحساسة إلى اهتمام مستمر، لعدم تعرضها للإسمرار، والحفاظ عليها نظيفة، ومن أهم الخطوات للعناية بها هو التقشير لإزالة الجلد الميت منها، مما يعمل على نضارتها ومنع اسمرارها، والتخلص من التصبغات بها، واليوم سنتحدث عن أهم فوائد التقشير وبعض الوصفات لتقشير المناطق الحساسة. فوائد تقشير المناطق الحساسة يحفز المنطقة لتجديد الخلايا فيها، لأنه يعمل على إزالة الطبقة السطحية الرقيقة من الجلد.

يعمل على تنقية البشرة وصفائها، وجعلها أكثر نعومة وحيوية.

تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات بها.

التخلص من الشعر تحت الجلد، والذي يعرف بجلد الدجاجة.

يزيد من امتصاص الكريمات والزيوت التي يتم وضعها على هذه المنطقة. طرق طبيعية لتقشير المناطق الحساسة خلطة العسل والليمون: نحضر ملعقة من السكر البني، ملعقة كبيرة من العسل، نعصر حبتين من الليمون، نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدا، نفرك المنطقة بالخليط جيدا بحركات دائرية، ثم تترك فترة قليلة على البشرة، نشطف المنطقة بماء فاتر ونجففها، ثم نضع المرطب المناسب لنوع البشرة

خلطة زيت الزيتون مع البرتقال: نحضر نصف كوب من زيت الزيتون، عصير برتقالة، ثلاث ملاعق من ماء الورد، ملعقة من السكر، نخلط جميع المكونات معا، نضع الخليط على المناطق الحساسة مع التدليك باستمرار، يترك لمدة عشر دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر، نجفف المنطقة جيدا، ونرطبها باستخدام مرطب مناسب.

خلطة السكر وزيت الزيتون: نحضر نصف كوب من زيت الزيتون وملعقتان من السكر، نخلط الزيت مع السكر، نقوم بتدليك المنطقة بحركات دائرية، نتركها لمدة عشر دقائق، ثم نغسلها بالماء الفاتر، نجففها جيدا ونضع كريم مرطب.

وصفة القهوة للتقشير: نحضر ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم، زيت جوز الهند، نضع القهوة وبيكربونات الصوديوم في وعاء مناسب، نسكب زيت جوز الهند ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات، يجب أن ننظف المنطقة جيدا ثم نضع المقشر، نضع المقشر ونحركه بحركات دائرية، ويترك لمدة خمس دقائق، ثم يشطف بالماء الفاتر، تجفف المنطقة جيدا ثم نضع الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة، يفضل تقشير البشرة مرة كل أسبوعين لضمان أفضل النتائج. عمر شويل - جدة تقشير وتفتيح المناطق الحساسة في المنزل بوصفات طبيعية - ثقفني

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